2019-02-05

Για ενδέκατη χρονιά έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας το Ράδιο Αρβύλα, αλλά αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Η παρέα της Θεσσαλονίκης μας έδειξε κάθε νέα πινελιά του σκηνικού της που παραμένει αυτό που αγαπήσαμε και έκανε είσοδο με το «Always look on the bright side of life». «Ζήτω ο Παύλος Πολάκης! Ζήτω ο Άδωνις Γεωργιάδης! Ζήτω η Μεγαλοοικονόμου! Ζήτω το Power of Love! Ζήτω ο Πάνος Καμμένος! Ζήτω ο Αλέξης! Ζήτω ο Κούλης! Ζήτω η γκαζόζα! Καλό ξεκίνημα Ράδιο Αρβύλα!» ήταν τα πρώτα λόγια που ακούστηκαν από το στόμα του Αντώνη Κανάκη και το γνώριμο χορευτικό σήμα έπεσε για ακόμα μια χρονιά.



«Κυρίες και κύριοι έβλεπα το υλικό και πρέπει να σας πω ότι αν είστε από αυτούς που γελάνε δυνατά, σήμερα το βράδυ θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τους γείτονες, εκτός και αν και οι γείτονες είναι συντονισμένοι στο Ράδιο Αρβύλα. Να καλωσορίσουμε τον ΣΚΑΪ στο Ράδιο Αρβύλα και ευχόμαστε να έχουν καλές αντοχές στην σάτιρα και στο χιούμορ!» είπε με νόημα ο Αντώνης Κανάκης συνεχίζοντας με την ομάδα του, το καθιερωμένο κρύο ανέκδοτο, αλλά και μια αντίστροφη μέτρηση που ξεκίνησε από το νούμερο 39!



Δείτε την έναρξη του Ράδιο Αρβύλα:



