Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια υποστηρίζουν ότι η Γη είναι επίπεδη.Οι ερευνητές, ωστόσο, ισχυρίζονται πως ανακάλυψαν ποιος είναι ο ύποπτος που κρύβεται πίσω από την αύξηση αυτή. Φυσικά δεν είναι άλλος από το You Tube.Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, οι ερευνητές του Πολυτεχνείου του Τέξας επιβεβαίωσαν τις υποψίες τους για την πηγή του κακού όταν επισκέφθηκαν δύο συνέδρια των περιβόητων Flat Earthers στη Βόρεια Καρολίνα και το Ντένβερ. Οι ίδιοι πήραν συνεντεύξεις από 30 περίπου άτομα και κάπως έτσι παρατήρησαν πως υπήρχε ένα συγκεκριμένο μοτίβο που επαναλαμβανόταν αναφορικά με το πώς τελικά πείστηκαν ότι η Γη δεν είναι στρογγυλή, αλλά επίπεδη.Ειδικότερα, όλοι οι ερωτηθέντες, εκτός από έναν, απάντησαν ότι άλλαξαν άποψη για το σχήμα της Γης όταν παρακολούθησαν για πρώτη φορά ένα σχετικό βίντεο σχετικά με θεωρίες συνωμοσίας στο You Tube.Από τις συγκεκριμένες συνεντεύξεις προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι είχαν την τάση να πιστεύουν ακραίες θεωρίες, εξαιτίας αντίστοιχων βίντεο που παρακολουθούσαν στο You Tube, όπως για την 11η Σεπτεμβρίου και για τον αν οι αστροναύτες πάτησαν όντως το πόδι τους στη Σελήνη. Μάλιστα τα βίντεο σχετικά με τη θεωρία της επίπεδης Γης επικρατούν εκείνων που καταρρίπτουν τη θεωρία ότι η Γη είναι στρογγυλή.Η Ασέλεϊ Λάντρουμ, η οποία ηγήθηκε της έρευνας έκανε έκκληση σε άλλους επιστήμονες να δημιουργήσουν τα δικά τους βίντεο στο You Tube προκειμένου να εμποδίσουν την εξάπλωση των συνωμοσιολογικών βίντεο. «Δεν θέλουμε το You Tube να είναι γεμάτο βίντεο που παρουσιάζουν όλους τους λόγους που η Γη είναι επίπεδη. Χρειαζόμαστε άλλα βίντεο που λένε γιατί αυτοί οι λόγοι δεν είναι πραγματικοί και μια σειρά τρόπων που μπορείτε να το διερευνήσετε μόνοι σας», είπε η Λάντρουμ.Πηγή: tanea.gr