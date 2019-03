Τουρκικό περιπολικό πλοίο με κωδικό αριθμό TCSG 107 εισέβαλε στα ελληνικά χωρικά ύδατα στην μικρόνησο Πασάς που είναι η ανατολική νησίδα των Οινουσών.Η νήσος Παναγιά, γνωστή και ως Πασάς (ή Πασσάς) είναι η δεύτερη μεγαλύτερη νησίδα του συμπλέγματος των Οινουσσών που βρίσκονται βορειοανατολικά της Χίου. Βρίσκεται ανατολικά των Οινουσσών, πολύ κοντά στα μικρασιατικά παράλια. Έχει έκταση 2,5 τ.χλμ.Από προχθες έχουμε την τουρκική άσκηση Γαλάζια πατρίδα και στην περιοχή έχουμε 5 φρεγάτες, τέσσερα περιπολικά σκάφη, δύο υποβρύχια, δύο ναρκαλιευτικά, ένα αποβατικό σκάφος, ένα πετρελαιοφόρο, 4 νέου τύπου περιπολικά σκάφη, 1 σκάφος της ακτοφυλακής ένα πλοίο Διάσωσης Πλοίων και 3 βοηθητικά πλοία με ομάδες κομάντος SAS, SAT, καθώς και ελικόπτερα και αεροσκάφη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.Συνολικά έχουμε 38 τουρκικά πολεμικά πλοία διαφόρων τύπων, μεταξύ των οποίων 13 φρεγάτες, 6 κορβέτες, 16 περιπολικά, 7 υποβρύχια, 7 ναρκαλιευτικά πλοία, 17 βοηθητικά σκάφη, 14 πλοία υποστήριξης, 22 αποβατικά πλοία και 1 εκπαιδευτικό πλοίο.Το CNN Turk αναφέρεται σε «ναυτική άσκηση-σενάριο πολέμου» και τονίζει πως επίλεκτες δυνάμεις του ναυτικού μαζί με πεζοναύτες θα πραγματοποιήσουν και απόβαση με σενάριο να αιχμαλωτίσουν τους εχθρούς.Μετά την χθεσινή ανακοίνωση από την Κύπρο για την εύρεση 5-8 τρισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων κοιτάσματος φυσικού αερίου στο οικόπεδο 10 της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, η Τουρκία και προσωπικά ο Ερντογάν έχει αφηνιάσει.Cemal Acar@Acemal71Turkish Army's Blue Homeland 2019 navy drill continues with the involvement of Turkish SF SAT commando teams.735:42 PM - Feb 28, 2019See Cemal Acar's other TweetsΠΗΓΗ: https://www.pentapostagma.gr