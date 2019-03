TheNewDailyMail

Με μία εντυπωσιακή τελετή λήξης, που πραγματοποιήθηκε στο μόλο της Αγίου Νικολάου, στο παλιό λιμάνι, γράφτηκε απόψε η τελευταία πράξη του φετινού πατρινού καρναβαλιού.Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, κηρύσσοντας την λήξη του καρναβαλιού τόνισε μεταξύ άλλων: «Το καλύτερο καρναβάλι της χώρας μας έφθασε στο τέλος του. Γέμισε ζωή και χαρά η πόλη μας. Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, το καρναβάλι μας έφθασε στις γειτονιές της πόλης μας. Για μια ακόμη φορά χιλιάδες καρναβαλιστές, μικροί και μεγάλοι, με έμπνευση και υψηλή τεχνική κατασκεύασαν άρματα, στολές, μάσκες και καπέλα, αναδεικνύοντας την πόλη μας, πρωτεύουσα του καρναβαλιού. Η Πάτρα του καρναβαλιού και του πολιτισμού είναι εδώ. Μπορούμε να συνεχίσουμε, με σιγουριά και αισιοδοξία. Έχουμε την δύναμη».Απευθυνόμενος ο Κώστας Πελετίδης προς τις νέες και τους νέους, είπε χαρακτηριστικά: «Νέες και νέοι μη σκύβετε το κεφάλι. Η ζωή είναι χαρά και όχι τιμωρία. Μπορείτε να τα ανατρέψετε όλα και να υπάρχει χαρά για όλο το χρόνο και όχι για τις λίγες ημέρες του καρναβαλιού».Ο Δήμαρχος Πατρέων αναφέρθηκε και στην έλευση του κινέζικου θιάσου στην πόλη, σημειώνοντας: «Φέτος είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε τον κινέζικο δράκο και τα λιοντάρια από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και να γνωρίσουμε τον πολιτισμό αυτής της μεγάλης χώρας. Ο κινέζικος δράκος ήλθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη και επέλεξε την Πάτρα μας. Αυτή η επιλογή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας και των πολιτιστικών ανταλλαγών που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια . Αποδεικνύεται ότι μέσω του πολιτισμού οι λαοί γνωρίζονται και μπορούν να ζήσουν ειρηνικά».Η τελετή λήξης ξεκίνησε μέσω γενικής συσκότισης και με τον προβολέα να πέφτει στον Καραγκιόζη, ο οποίος με τη συνοδεία του και με μια τροχήλατη παράγκα ανέβηκε στη σκηνή.Στην συνέχεια ο Χατζατζάρης καλωσόρισε τους πατρινούς και τους επισκέπτες που είχαν κατακλύσει το μόλο, αλλά και όλη την παραλιακή ζώνη στο παλιό λιμάνι, ενώ ακολούθησαν οι διάλογοι της παρέας, η οποία αποτελείτο από τον Καραγκιόζη, τον Χατζατζάρη, τον Μπάρμπα - Γιώργο, τον Μεγαλέξαντρο, την Αγλαΐα, τον Πασά με τις χανούμισσες, τον Νιόνιο και τον Άντζουλο. Κατόπιν ανέβηκαν στην σκηνή τα Κινέζικα λιοντάρια από τον κινέζικο θίασο Flying Dragons and Dancing Lions Team of Cuigezhuang Township, υπό τους ήχους κινέζικης μουσικής.Ακολούθησε η καύση του βασιλιά καρνάβαλου και ταυτόχρονα ένας χείμαρρος πυροτεχνημάτων «πλημμύρισε» τον πατραϊκό ουρανό, φωτίζοντας με λάμψη την τελευταία καρναβαλική νύχτα του 2019, ενώ η τελετή λήξης θα ολοκληρωθεί με δίωρη συναυλία του συγκροτήματος των «Locomondo».ΑΜΠΕ«The New Daily Mail»