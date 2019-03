ximeronews

Μπαρμπαρούσης: «Ήθελα απλά να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο»Ο ξηρομερίτικης καταγωγής Νεοζηλανδός φορ Κώστας Μπαρμπαρούσης απέτισε φόρο τιμής στα θύματα της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης στη Νέα Ζηλανδία πανηγυρίζοντας με έναν συμβολικό τρόπο.Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης πέτυχε δύο γκολ με τη φανέλα της Μέλμπουρν Βίκτορι κόντρα στη Μπρίσμπεϊν Ρόουρ (2-1) για το πρωτάθλημα Αυστραλίας... Είναι χαρακτηριστικό πως στο πρώτο τέρμα, ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού, γονάτισε και έκανε συμβολικά την κίνηση με την οποία προσκυνούν οι Μουσουλμάνοι.Ο πανηγυρισμός του Μπαρμπαρούση έγινε viral με τον ομογενή ποδοσφαιριστή να εξηγεί γιατί προέβη σε αυτή την ενέργεια.«(Ήταν μια) πραγματικά καταστροφική ημέρα για όλους στη χώρα, πιθανότατα μια από τις πιο σκοτεινές μέρες. Συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν άκουσα τα νέα και απλά ήθελα να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο για τους ανθρώπους που έχουν χάσει αγαπημένα πρόσωπά τους», τόνισε χαρακτηριστικά ο 28χρονος στράικερ.ΒΙΝΤΕΟ. gazzetta.grhttps://www.agrinionews.grQasim Rashid, Esq.✔@MuslimIQI love thisNew Zealander Kosta Barbarouses scores & bows down in prayer as Muslims do in respect of those who were murdered in in the New Zealand mosque attack.What an absolutely beautiful gesture of love & solidarity18.9K2:20 PM - Mar 17, 20194,236 people are talking about this