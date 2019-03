2019-03-20 20:12:11

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το 4ο θερινό σχολείο Playing with protons που θα γίνει στο CERN στις 26 με 30 Αυγούστου 2019.



Το Καλοκαιρινό Σχολείο απευθύνεται σε όλους τους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα



αλλά και σε αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και είναι δάσκαλοι (ΠΕ70) ή



καθηγητές θετικών επιστημών (ΠΕ19 ή ΠΕ20). Οι όροι και προϋποθέσεις



συμμετοχής στο Καλοκαιρινό Σχολείο περιγράφονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική



φόρμα αίτησης.Για αιτήσεις εδώ



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το σάιτ του προγράμματος



http://playprotons.web.cern.ch/



Για να πάρετε μία μικρή γεύση από το πρόγραμμα , μπορείτε να δείτε το παρακάτω βίντεο της εφημερίδας Καθημερινή που γυρίστηκε στο πρώτο θερινό σχολείο Playing with protons.







Η ιστορία του Playing with protons ξεκίνησε 5 χρόνια πριν εδώ:

