Είναι γνωστό πως όταν ο Μάρτης, μαζί με τα κρύα του, μας αποχαιρετίσουν, το μυαλό όλων μας τρέχει μειλιγγιώδη ταχύτητα, και ξεκινά να μετράει αντίστροφα για το καλοκαίρι. Τι κι αν ο Μάρτης προσπαθεί συνεχώς να μας αλλάξει γνώμη με τα καμώματά του, εμείς εκεί! Ονειρευόμαστε παραλίες με καταγάλανα νερά, πολύχρωμα μαγιό, δροσερά κοκτέιλς κι έναν υπέρλαμπρο ήλιο να μας καίει από νωρίς το πρωί ως αργά το απόγευμα.Κάτι τέτοιες σκέψεις μάς κάνουν να πηγαίνουμε με μούτρα στη δουλειά και ν' ανοίγουμε κρυφά καρτέλες στον υπολογιστή, ψάχνοντας από τώρα για οικονομικά πακέτα διακοπών. Οι πιο ανυπόμονοι δε διστάζουν να ρίξουν κάνα δυο βουτιές στη θάλασσα, μόλις ο υδράργυρος κάνει να σκαρφαλώσει στους 20 βαθμούς, ενώ ακόμη και τα ορκισμένα παιδιά του χειμώνα, κάποιες φορές, πιάνουν τον εαυτό τους να σιγοτραγουδά καλοκαιρινά hits.Η αλήθεια είναι πως η μουσική συμβάλλει τα μέγιστα στη δημιουργία κατάλληλης ατμόσφαιρας. Και για του λόγου το αληθές, απολαύστε παρακάτω μια λίστα με 10 διαχρονικά τραγούδια, ελληνικά και ξένα, που θα μπορούσαν να παρασύρουν σε καλοκαιρινούς ρυθμούς ακόμα και τον πιο δύσπιστο:1. Τόσα καλοκαίρια – ΔάκηςΤο τραγούδι αυτό γνώρισε μεγάλη απήχηση μέσα απ' την ελληνική ταινία του 1968 «Γοργόνες και μάγκες». Ποιος δε θυμάται τη Μαίρη Χρονοπούλου και τον Λάκη Κομνηνό να χορεύουν ανέμελα στα στενά σοκάκια της Ύδρας! Ποιος ερωτευμένος δεν έχει αφιερώσει στο άλλο του μισό αυτό το τραγούδι και ποιος δε λαχτάρησε να ερωτευτεί ακούγοντάς το! Μεγάλωσε γενιές και γενιές, έχοντας πολύ δρόμο ακόμη μπροστά του.2. Το καλοκαιράκι – ΦατμέΟ Νίκος Πορτοκάλογλου τραγουδά για την πιο θερμή εποχή του έτους, χρησιμοποιώντας το υποκοριστικό της, εκτοξεύοντας την πορεία του συγκροτήματος «Φατμέ», του οποίου ήταν μέλος. Η ήρεμη δύναμη της φωνής του δένει τέλεια με τη χαλαρή διάθεση που εκείνο θέλει να δημιουργήσει και τελικά το καταφέρνει.3. Κρουαζιέρα – ΓερμανόςΟ Βαγγέλης Γερμανός ερμηνεύει ένα τραγούδι-σύμβολο για τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά, δίνοντας ταυτόχρονα ιδέες για διακοπές στους πιο αναποφάσιστους. Μύκονος και Σαντορίνη κι ο έρωτας ξεχειλίζει μέσα σε πλοία, sleeping bag, ασταμάτητο τουρ και κινέζικες βεντάλιες. Καλοκαίρι-Δουλειά, το σκορ 1-0!4. Καλοκαιρινές διακοπές – ΚαρβέλαςΆκρως παρεΐστικο τραγούδι, που υμνεί το καλοκαίρι στην πόλη. Μας κάνει ν' αναπολούμε το καλοκαίρι εκείνων των εποχών, τότε που οι παραλίες ήταν προσβάσιμες χωρίς εισιτήριο και τα νερά ήταν τόσο καθαρά, που δε χρειαζόταν να φτάσεις ως την άλλη άκρη της Αττικής για να κάνεις ένα μπάνιο της προκοπής.5. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία – ΗμισκούμπριαΤα Ημισκούμπρια βάζουν τα δυνατά τους και δημιουργούν ένα hit που μόλις το ακούσουμε, αρχίζουμε αυτομάτως να κουνιόμαστε έντονα στους ρυθμούς του. Με πολλή αγάπη κι ακόμα περισσότερο χιούμορ, περιγράφουν με τον δικό τους τρόπο τα κυριακάτικα μπάνια του λαού, την ημέρα, δηλαδή, που επικρατεί το αδιαχώρητο στις παραλίες. Έξτρα μπόνους ο ρόλος της θείας Λίας.6. Πάμε Χαβάη – Πρωτοψάλτη«Θωμά, είσαι σπίτι;», ρωτάει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, του κάκου, όμως, γιατί ο Θωμάς έχει κατεβασμένο το ακουστικό. Ένα απολαυστικό καλοκαιρινό τραγούδι, μ' ένα εξίσου απολαυστικό βίντεο κλιπ, που θίγει τον διακαή πόθο όλων μας να ταξιδέψουμε σε εξωτικά μέρη, μην μπορώντας, παρ' όλα αυτά, να τον υλοποιήσουμε λόγω οικονομικής στενότητας.7. In the summertime – Mungo JerryΠερνώντας στο ξένο ρεπερτόριο, συναντάμε ένα τραγούδι που βγάζει λίγη παιδικότητα και παρασύρει μικρούς και μεγάλους με τους στίχους αλλά, κυρίως, με την ανεβαστική μουσική του. Αν κι η παρέα στο βίντεο κλιπ είναι ντυμένη κάπως βαριά για καλοκαίρι, εντούτοις, παραμένει ένα απ' τα πιο διαχρονικά καλοκαιρινά τραγούδια παγκοσμίως.8. Sun is shining – Bob MarleyΚαλοκαίρι χωρίς Bob Marley γίνεται; Όχι και πάλι όχι! Ο βασιλιάς της reggae δε θα μπορούσε να λείπει με τίποτα απ' αυτή τη λίστα, καθώς όχι μόνο το συγκεκριμένο αλλά και τα περισσότερα τραγούδια του χαρακτηρίζονται από μια χαλαρή διάθεση που μας παραπέμπει σε καλοκαίρι. Ο ήλιος λάμπει, ο Bob τραγουδά κι εμείς απολαμβάνουμε.9. Summer wine – Nancy SinatraΜπορεί οι διασκευές του εν λόγω τραγουδιού να 'ναι άπειρες, η ποιότητά του, όμως, παραμένει άθικτη. Μας ταξιδεύει σε καλοκαιρινές υγρές νύχτες, με απολαυστικά ποτά κι ωραία μουσική. Πόσος καιρός είπαμε ότι μας μένει για το καλοκαίρι;10. Me gustas tu – Manu ChaoΜπορεί ο τίτλος του τραγουδιού να μην παραπέμπει απευθείας σε καλοκαίρι, αλλά το μελαχρινό αυτό αγόρι καταφέρνει μέσα απ' τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού του να μας κάνει ν' ανυπομονούμε για τον ερχομό του. Τραγουδάει για τον έρωτά του και μας ταξιδεύει μουσικά μέχρι τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπου εκεί είναι πάντα καλοκαίρι.Τα ηχεία στο τέρμα, λοιπόν, μια παγωμένη μπίρα στο χέρι, άραγμα στο μπαλκόνι κι υπομονή. Το καλοκαίρι θα 'ρθει!Συντάκτης: Mαριλένα ΧρονοπούλουΕπιμέλεια κειμένου: Πωλίνα Πανέρη