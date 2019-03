argonaytis-iphone

Η Apple ανακοίνωσε μια ολοκαίνουργια υπηρεσία παιχνιδιών που ονομάζεται Apple Arcade. Η υπηρεσία συνδρομής επιτρέπει στους παίκτες να παίζουν πάνω από 100 πληρωμένα παιχνίδια καταβάλλοντας μηνιαίες συνδρομές.Αντί να πληρώνετε ξεχωριστά για κάθε παιχνίδι, πληρώνετε μια ενιαία συνδρομή και έχετε πρόσβαση σε εκατοντάδες παιχνίδια σε όλες τις συσκευές της Apple. Η υπηρεσία περιλαμβάνει παιχνίδια από ένα ευρύ φάσμα δημιουργών όπως Hironobu Sakaguchi, Ken Wong, Will Wright και δεκάδες άλλα.Το Apple Arcade θα είναι διαθέσιμο μέσω της εφαρμογής του App Store. Οι χρήστες θα μπορούν να πατήσουν στην καρτέλα Arcade για να παίξουν παιχνίδια που είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία. Οι παίκτες θα μπορούν να παίζουν σε iPhone, iPad, Apple TV και Mac. Μπορούν να παίξουν σε οποιαδήποτε συσκευή και να πάρουν πού έφυγαν στην άλλη συσκευή τους. Τα παιχνίδια που προσφέρονται στο Apple Arcade θα είναι δωρεάν και δεν θα προσφέρουν αγορές εντός εφαρμογής.Το Apple Arcade έρχεται με το χαρακτηριστικό Family Sharing που επιτρέπει στα μέλη της οικογένειας να παίζουν διαθέσιμα παιχνίδια. Αρχικά το Apple Arcade θα προσφέρει πάνω από 100 παιχνίδια που θα περιλαμβάνουν δημοφιλή παιχνίδια όπως Sonic Arcade, Beyond A Steel Sky, Oceanhorn 2, Προβολή: Πρώτο φως, Lego Brawls, Enter The Construct και πολλά άλλα.Το Apple Arcade θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2019 και θα είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 150 χώρες παγκοσμίως. Η Apple δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την τιμολόγηση για το Apple Arcade.