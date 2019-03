2019-03-31 04:00:02

Ανοιξη η εποχη της τυχης



οντως η ανοιξη ειναι δυσκολη εποχη για ορισμενα ειδη ψαριων, απο μια πλευρα καλο ειναι αυτο γιατι θα γλυτωσουν αρκετα ψαρια και θα προλαβουν να γεννησουν,θα εχουμε καιρο να τα ψαρεψουμε αργοτερα,την καλημερα μας ,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

