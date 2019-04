TheNewDailyMail

Στις εργασίες της 8ης Συνόδου Κορυφής κρατών της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Κίνας, που είναι γνωστή ως «Πρωτοβουλία 16+1» μετείχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στη διάρκεια της Συνόδου ανακοινώθηκε η ένταξη της Ελλάδας ως πλήρες μέλος της. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ένταξη της Ελλάδας στην εν Πρωτοβουλία, που θα μετονομαστεί σε «Πρωτοβουλία 17+1», αναμένεται να προσδώσει προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντάς την ως περιφερειακό κόμβο, ενώ θα συμβάλλει σημαντικά και σε διπλωματικό επίπεδο, στην ενίσχυση των σχέσεών της με την Κίνα.Η ένταξη της χώρας μας στην Πρωτοβουλία «κατέστη δυνατή μόνον κατόπιν της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών και την επίλυση του ονοματολογικού, δεδομένου ότι μέχρι πρότινος ήταν αδύνατο να συμμετέχουμε ως πλήρες μέλος, εφόσον η Βόρεια Μακεδονία συμμετείχε με το τότε συνταγματικό της όνομα». Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει και στη Σύνοδο της Πρωτοβουλίας που θα πραγματοποιηθεί στις 27/4 στο Πεκίνο, στο περιθώριο της οποίας θα έχει συναντήσεις με Κινέζους αξιωματούχους. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Τσίπρας είχε διμερή συνάντηση με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα.H Ελλάδα επιθυμεί να συνεργαστεί πολύ στενά με χώρες στην περιοχή της αλλά και να χτίσει γέφυρες με μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις, όπως η Κίνα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στην παρέμβαση που έκανε στη σύνοδο κορυφής των κρατών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Κίνας στο Ντουμπρόβνικ. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους ηγέτες των άλλων χωρών για το γεγονός ότι η Ελλάδα έγινε κανονικό μέλος της συνόδου κορυφής, η οποία. όπως είπε, θα μπορούσε να ονομάζεται «Πρωτοβουλία 17+1" αντί «Πρωτοβουλία 16+1».Η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα«Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ. Είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω στη Σύνοδο Κορυφής, σήμερα. Εκπροσωπώ την Ελλάδα, που για πρώτη φορά είναι κανονικό μέλος της Συνόδου Κορυφής των κρατών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Κίνας, η οποία πλέον θα μπορούσε να ονομάζεται αντί ''Πρωτοβουλία 16+1'', ''Πρωτοβουλία 17+1''. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη της συνεργασίας και πρωτοβουλίας μας. Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους και ειδικότερα τον οικοδεσπότη της Συνόδου, εσένα, Αντρέι, και φυσικά την κινέζικη αντιπροσωπεία για τις προσπάθειές της, που επιβεβαιώνουν πως η Ελλάδα θα είναι ένα κανονικό μέλος αυτής της πρωτοβουλίας εδώ στο Ντουμπρόβνικ.»Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί με όλους εσάς σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την πρωτοβουλία, καθόλα σεβόμενος τους κανόνες και τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη μέσα από αυτή την πολύ αποτελεσματική πλατφόρμα συνεργασίας με την Κίνα. Θεωρώ πως αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τις παγκόσμιες και περιφερειακές εξελίξεις και πρέπει να αφήσουμε πίσω μας την κρίση και να χτίσουμε νέα θεμέλια που θα στηρίξουμε τη περιφερειακή και παγκόσμια συνεργασία μας.»Επομένως, εμείς αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε είναι να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, όπως οι διαμάχες στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα, πρόσφατα καταφέραμε, μαζί με τον ομόλογό μου, Ζόραν Ζάεφ, να επιλύσουμε το ονοματολογικό πρόβλημα μεταξύ της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας, κάτι ιδιαιτέρα κρίσιμο για την περιοχή των Βαλκανίων. Ακόμη, πρόσφατα, εκκινήσαμε σημαντικές πρωτοβουλίες για να προσελκύσουμε επενδύσεις στην περιοχή, όπως η κινέζικη επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά, με την Cosco. Όπως, επίσης, με τη συνεργασία για την πρωτοβουλία, ''One Belt, One Road''. Επομένως, πιστεύω πως όλα αυτά αποδεικνύουν πως η χώρα μου επιθυμεί να συνεργαστεί, πολύ στενά, με χώρες στην περιοχή, να δημιουργήσει δίκτυα συνεργασίας, αλλά και να χτίσει σχέσεις και γέφυρες με μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις, όπως η Κίνα.»Για ακόμη μία φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και προσμένω στη συνεργασία με όλους εσάς. Πιστεύω πως σήμερα γίναμε ''Πρωτοβουλία 17+1'' και αυτό είναι το καλό νέο της ημέρας και θεωρώ πως όλοι θα προσπαθήσουμε ώστε η συνεργασία μας να αποφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα».ΑΜΠΕ«The New Daily Mail»