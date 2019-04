...το «Νοt my Kind of Party» των Βρετανών Slovo.ΒΙΝΤΕΟ Το βρετανικό συγκρότημα Slovo, το οποίο έχει απορρίψει στο παρελθόν προτάσεις να παίξει μουσική στο Ισραήλ, έβγαλε ένα νέο τραγούδι που φέρνει στο επίκεντρο το απαρτχάιντ του Ισραήλ και καλεί σε...μποϊκοτάζ του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.Το τραγούδι, στο οποίο ακούγεται ο στίχος «Δεν τραγουδάω για το απαρτχάιντ» καλεί το κοινό να μποϊκοτάρει τον τελικό της Eurovision που θα λάβει χώρα στο Τελ Αβίβ στις 18 Μαίου.Με τον τίτλο «Not My Kinda Party », το τραγούδι αναφέρεται στο Ισραήλ ως ένα καθεστώς απαρτχάιντ και παρουσιάζει κάποιες πολιτικές της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένων των «παράνομων εποικισμών» και τις «φυλακίσεις παιδιών». To εν λόγω τραγούδι καταδικάζει το Ισραήλ σε «Nul Points» (μια αναφορά στο βαθμολογικό σύστημα του διαγωνισμού της Eurovision).Ακούστε το τραγούδι των Slovo:O επικεφαλής του γκρουπ Dave Randall είπε:«Το 2010 το συγκρότημα Faithless, στο οποίο έπαιζα κιθάρα, αρνήθηκε προτάσεις να παίξει στο Ισραήλ συμμετέχοντας στο μποϊκοτάζ αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους. Πριν γίνει το κάλεσμα για μποϊκοτάζ οι Faithless είχαν ήδη παίξει στο Ισραήλ – σε παραθαλάσσια περιοχή κοντά στο Τελ Αβίβ και ύστερα σε ένα μουσικό φεστιβάλ στην πόλη Χάιφα. Είδα με τα ίδια μου τα μάτια ότι με το να πηγαίνουμε στο Ισραήλ και να λέμε προοδευτικά πράγματα από τη σκηνή η κατάσταση για τους Παλαιστίνιους δεν βελτιωνόταν καθόλου. Αντίθετα, παρά τις προσπάθειές μας οι συναυλίες μας φαίνεται να είχαν το αποτέλεσμα του ξεπλύματος της πολιτικής κατάστασης – του ξεπλύματος του απαρτχάιντ μέσω της τέχνης- και φαινόταν περισσότερο να είναι μία έγκριση προς το κράτος».Η κυκλοφορία του τραγουδιού έρχεται μόλις δύο μέρες μετά από την ανακοίνωση της συναυλίας «Not the Eurovision: Party for Palestine» που είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Λονδίνο το ίδιο βράδυ με τον τελικό της Eurovision στηρίζοντας τα δικαιώματα των Παλαιστινίων.Η συναυλία, που διοργανώνεται από την Καμπάνια αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, περιλαμβάνει την εμφάνιση του Dave Randall από τους Slovo. Παρόντες θα είναι και ο ράπερ Mic Righteous και το γκρουπ Wolf Alice. Σύντομα θα ανακοινωθούν περαιτέρω πληροφορίες για την συναυλία.Το 2005, 170 ομάδες κοινωνικών δικαιωμάτων από τη Παλαιστίνη, συμπεριλαμβανομένων συνδικάτων, γυναικείων οργανώσεων, κοινοτικών ομάδων και ΜΚΟ αποφάσισαν έπειτα από ψηφοφορία να αποστείλουν ένα κάλεσμα για μποϊκοτάζ Ισραηλινών ιδρυμάτων στο οποίο συμπεριλήφθηκε και το πολιτιστικό μποϊκοτάζ.Σήμερα το κάλεσμα διατηρείται και προωθείται από την παλαιστινιακή Εθνική Επιτροπή για το Μποϊκοτάζ. Υποστηρίζεται επίσης από Ισραηλινούς ακτιβιστές που συμμετέχουν στην ομάδα «Μποϊκοτάζ από τα μέσα».Στην Ελλάδα πραγματοποιείται ήδη συλλογή υπογραφών από καλλιτέχνες αλλά και απλούς πολίτες στη διεύθυνση BDSgreeece.netinfowar.gr με πληροφορίες απόpalestinechronicle.com