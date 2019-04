NoNews

H στιγμή της κατάρρευσης της στέγης (ΒΙΝΤΕΟ).Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση των έργων τέχνης που υπάρχουν μέσα.«Κολοσσιαία καταστροφή» δηλώνει ο δήμαρχος του Παρισιου.Ο Μακρόν ανέβαλε το διάγγελμά του.LIVE BINTEO Ο δήμαρχος του Παρισιού δήλωσε, πως, πρόκειται για μία τεραστίων διαστάσεων καταστροφή, ζητώντας από τους πολίτες και τους τουρίστες, να...διευκολύνουν το έργο της πυροσβεστικής, μεγάλη δυναμη της οποίας έχει σπεύσει στο σημείο για την κατάσβεση της Παναγίας των Παρισίων.Όπως φαίνεται από τα βίντεο και τις φωτογραφίες, οι φλόγες έχουν τυλίξει τη σκεπή στο πίσω μέρος του γοτθικού καθεδρικού ναού, στο σημείο, όντως, που διεξάγονταν εργασίες.Οι γαλλικές αρχές ανέφεραν ότι οι εργασίες ανακατασκευής σταμάτησαν στις 5 το απόγευμα (ώρα Παρισιού) και μετά από πέντε ή έξι λεπτά, ξέσπασε από άγνωστη αιτία η φωτιά.Λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την ακύρωση του διαγγέλματος που είχε προγραμματίσει να βγάλει στον λαό της Γαλλίας, για τα μέτρα στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε η κυβέρνηση στον απόηχο της κρίσης μετά το κίνημα των κίτρινων γιλέκων και σπεύδει στο σημείο. Σε δήλωσή του ο Γάλλος πρόεδρος, είπε ότι «καίγεται ένα κομμάτι από εμάς».Όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ, η στέγη που άρπαξε φωτιά έχει σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς και έχει καταρρεύσει, ενώ κατέρρευσε και το ένα από τα δύο κωδωνοστάσια.Δείτε βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης:The moment #NotreDame’s spire fell pic.twitter.com/XUcr6Iob0b— Patrick Galey (@patrickgaley) April 15, 20197 centuries of history going down in flames infront of our eyes #NotreDame pic.twitter.com/oosq9083Hy— Miash (@ManiAsh) April 15, 2019Δείτε ζωντανη εικόνα (NBC News):Παναγία των Παρισίων: 850 χρόνια ιστορίας στις φλόγεςΣτέκεται εκεί από τον 13ο αιώνα, πάνω σε μια μικρή νησίδα του Σηκουάνα, την Ιλ Ντε Λα Σαπέ, στα απομεινάρια της παλιάς Ρωμαϊκής πόλης Λουτέτια. Η Παναγία των Παρισίων ή Νοτρ Νταμ όπως την ξέρουν όλοι δεν είναι απλά ένα από τα πολυτιμότερα μνημεία της Γαλλίας, αλλά κάτι πολύ παραπάνω.Εκεί στέφθηκε αυτοκράτορας ο Ναπολέων Βοναπάρτης στις 2 Δεκεμβρίου του 1804, εκεί διαδραματίζεται και η πλοκή του εκπληκτικού μυθιστορήματος του Βίκτορ Ουγκό «Η Παναγία των Παρισίων».Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1163 και τον θεμέλιο λίθο γι' αυτόν τον επιβλητικό ναό έβαλε ο Πάπας Αλέξανδρος ο Γ' και ο βασιλιάς Λουδοβίκος Ζ' της Γαλλίας. Αποπερατώθηκε τον 13ο αιώνα και μέχρι πριν από λίγες ώρες στεκόταν αγέρωχη στο πέρασμα των αιώνων και των εκατομμυρίων επισκεπτών που στέκονταν άφωνοι, όταν την αντίκριζαν.Είναι ένα από τα πιο ένδοξα και αξιοθαύμαστα αρχιτεκτονικά υποδείγματα του περίτεχνου και ερεβώδους γοτθικού ρυθμού, με μήκος 128μ. και δύο κωδωνοστάσια, το καθένα ύψους 68 μέτρων, το οποίο κάθε χρόνο προσελκύει πάνω από 14.000.000 επισκέπτες.Το 1699 υπέστη ακρωτηριάσεις με το πρόσχημα της επισκευής της, όμως ακόμη και σήμερα όλοι θαυμάζουν την αρχιτεκτονική της με την υπέροχη πύλη και τον πανέμροφο ρόδακα να υπερυψώνεται από πάνω της. Μέσα, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει εκπληκτικά βιτρό-παράθυρα περίτεχνα ζωγραφισμένα, ενώ δέος προκαλούν τα δύο κωδονοστάσια και ο διάκοσμός της.Μυστήριο και αγαλλίαση συγχρόνως για τον επισκέπτη προκαλεί η όψη του περίτεχνου και γλαφυρού αυτού ναού με τα εκφραστικά Γκαργκόιλς να προστατεύουν αιώνια και ακούραστα μέσα από την πέτρινη σιωπή τους την πόλη του Παρισιού. Με τα γκρίζα μάτια τους «παρακολουθούν» τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, από την δημιουργία τους έως τώρα, και έχουν μείνει έως τώρα ακλόνητα, περιμένοντας υπομονετικά κάποιον να τους... απαλλάξει από το χρέος του φύλακα.