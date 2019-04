2019-04-20 23:55:36

Κατασκευες και ψαρια



πολλες φορες θα φτιαξουμε μερικα πραγματα για το ψαρεμα μας και θα χρειαστουν αλλα εργαλεια που θα μας βοηθησουν να τα βελτιωσουμε στην εμφανιση τους, ετσι και εδω φτιαξαμε ενα εργαλειο για τις σκονες μας που βοηθαει πολυ στο τελειωμα των πλανων μας και των μολυβοκεφαλων μας ειναι ευκολο να το φτιαξετε παρακαλω δειτε το,σας ευχαριστω που παρακολουθειτε τα βιντεο μας την καλημερα μας,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

