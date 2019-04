periergaa

Κβάζαρ: Τα πιο φωτεινά αντικείμενα του σύμπαντος | Astronio

Τι είναι τα κβάζαρ; Πώς συνδέονται με τις μαύρες τρύπες και για ποιον λόγο τα ανιχνεύουμε σε τόσο μεγάλες αποστάσεις από εμάς; Στο επεισόδιο αυτό γνωρίζουμε τα φωτεινότερα αντικείμενα που έχουμε ανιχνεύσει ποτέ στο σύμπαν.

Δείτε επίσης:
1. Το τραγούδι CTA-102 των "The Byrds": https://www.youtube.com/watch?v=P1mXIiM9QjA
2. Κατηγορίες ενεργών γαλαξιακών πυρήνων: https://go.nasa.gov/2wg0t95
3. Πηγή ενέργειας και απόδοση των κβάζαρ: http://bit.ly/2Gy8DhF
4. Είναι η μαύρη τρύπα που φωτογραφήσαμε στο κέντρο του γαλαξία Μ87 ένα κβάζαρ ή κάποιος ενεργός γαλαξιακός πυρήνας; Είναι ενεργός γαλαξιακός πυρήνας αλλά δεν είναι αρκετά φωτεινός ώστε να θεωρηθεί κβάζαρ. Θυμηθείτε ότι τα κβάζαρ πρέπει να ξεπερνούν σε φωτεινότητα τον μητρικό τους γαλαξία. Ο γαλαξίας Μ87 θεωρείται ραδιογαλαξίας.

Παρουσίαση-Επιμέλεια: Παύλος Καστανάς

Περιγραφή: Ταξίδια στο διάστημα! Μικρά βίντεο σχετικά με την αστροφυσική και τις θετικές επιστήμες.