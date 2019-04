2019-04-24 17:20:20

To My Style Rocks επιστρέφει, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου φεύγει και όπως όλα δείχνουν, η Λάουρα Νάργες έρχεται. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπή Πρωινό, στη θέση της παρουσιάστριας του reality μόδας, το οποίο θα επιστρέψει στις οθόνες μας τη νέα σεζόν, δεν θα είναι η Κωνσταντίνα.



Οι συντελεστές της εκπομπής του ΑΝΤ1 είπαν πως οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ ήταν αρνητικοί στο ενδεχόμενο ανανέωσης της συνεργασίας τους με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, κάτι που έγινε τελικά αποδεκτό από την Acun Medya χωρίς αντιρρήσεις.



Η Λάουρα Νάργες φαίνεται ότι είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να αναλάβει την παρουσίαση του My Style Rocks 3. Τίποτα δεν είναι σίγουρο μέχρι στιγμής, όμως η Λάουρα μοιάζει να είναι πιο κοντά στη συγκεκριμένη θέση.



