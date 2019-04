NoNews

...μετά το κάλεσμα Γκουαϊδό σε εξέγερση ΒΙΝΤΕΟΈκρυθμη είναι η κατάσταση στη Βενεζουέλα έπειτα από το κάλεσμα του ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό, για στρατιωτική εξέγερση κατά του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο. Ο πρόεδρος της χώρας από την πλευρά του καταγγέλλει απόπειρα πραξικοπήματος, ενώ υπουργοί της...κυβέρνησής τους διαμηνύουν πως αυτό θα κατασταλεί.Αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας και μελών της αντιπολίτευσης, έξω από τη στρατιωτική βάση La Carlota απ όπου έκανε ο Γκουαϊδό το κάλεσμα, μαζί με 70 ένοπλους άνδρες και τον μέχρι πρότινος φυλακισμένο ηγέτη της αντιπολίτευσης Λεοπόλδο Λόπεζ.Σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε κοντά στην αεροπορική βάση ακούγονται πυροβολισμοί. Αναφορές που επικαλείται το Russia Today κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ της συνοδείας του Γκουαϊδό και στρατιωτικών που υποστηρίζουν το καθεστώς.[#ATENCIÓN] Detonaciones de bombas lacrimógenas en los alrededores de la Base Aérea La Carlota #30Abr https://t.co/eKZ5PuV29b pic.twitter.com/9H9YTzMrYP— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 30 Απριλίου 2019#Ahora Reportan bombas lacrimógenas en el distribuidor Altamira #30Abr 6:45 am pic.twitter.com/s0JlhG9Bkl— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 30 Απριλίου 2019Ταραχές σημειώνονται και σε άλλα σημεία του Καράκας, ενώ τόσο το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βενεζουέλας (PSUV), όσο και η αντιπολίτευση έχουν καλέσει τους οπαδούς τους να συγκεντρωθούν στους δρόμους.Παράλληλα με τις συγκρούσεις, στελέχη του καθεστώτος διαμηνύουν πως σε εξέλιξη βρίσκεται απόπειρα πραξικοπήματος από «μεμονωμένα στελέχη του στρατού». Ο υπουργός Άμυνας της χώρας διαμήνυσε πως ο Γκουαϊδό, δεν απολαμβάνει τη στήριξη του στρατού.«Οι Ένοπλες Δυνάμεις απορρίπτουν το πραξικόπημα, που στοχεύει να βυθίσει στη βία τη χώρα. Ψευτο-ηγέτες χρησιμοποίησαν στρατιώτες και αστυνομικούς με πολεμικά όπλα σε κεντρικό δρόμο της χώρας για να προκαλέσουν φόβο και τρόμο. Πάντα πιστοί, ποτέ προδότες!», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.Από την πλευρά του ο υπουργός Πληροφοριών ανέφερε πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μικρή ομάδα «προδοτών στρατιωτικών» που επιχειρούν να επιβάλουν πραξικοπηματικά νέα κυβέρνηση.BREAKING: Surrounded by military personnel, Venezuelan opposition leader Juan Guaidó calls for military uprising against the Maduro government today, saying "Today the armed forces are clearly on the side of the people, Operation Freedom is underway. " pic.twitter.com/uIj3vUT5eF— News_Executive (@News_Executive) 30 Απριλίου 2019Ο υπουργός Εξωτερικών Χόρχε Αρεάζα κατήγγειλε πως πίσω από την απόπειρα πραξικοπήματος βρίσκεται η κυβέρνηση της Κολομβίας. Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Βενεζουέλας, «όλες οι ενέργειες εναντίον της δημοκρατίας της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου και της απόπειρας πραξικοπήματος, υποστηρίζονται και χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση της Κολομβίας».