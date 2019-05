2019-05-05 05:46:46

spinning ψαρεματα



Μια ακτη τεραστια μια βολτα και ενα ψαρι για το φαγητο μας ενα απο το καλα και απροσμενα ψαρεματα μας,γοφαρι το ψαρι αν και θα το βγαλουμε γρηγορα θα μεινει στην μνημη μας χαραγμενο σαν να ειναι το πρωτο που εχουμε βγαλει,την καλημερα μας σας ευχαριστω που συνεχιζεται και παρακολουθειτε τα βιντεο μας,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

