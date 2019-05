2019-05-11 23:58:02

Χταποδι Προστατεψτε το



την καλημερα μας, τιποτα πιο ευχαριστο απο ψαρεματα του ειδους αυτου, μακαρι να υπηρχαν και αλλα χταποδακια και να μην ειναι ειδος προς εξαφανιση,προστατεψτε το αξιζει να το βλεπουν και οι επομενοι,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

