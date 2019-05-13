Μέγας Αλέξανδρος - Έχουμε Ευθύνη (βίντεο)

γράφει η ΡΙΤΑ
Το βίντεο αυτό δημιουργήθηκε από τον Vasilios Gavrilis στις 12 Ιουνίου 2018
ΚΙ ΟΤΑΝ ΠΑΙΔΙΑ,
ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟ'ΧΩ ΠΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΞΑΝΑΛΕΩ,ΤΟ'ΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ.
ΠΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΝΙΚΗ,ΦΕΡΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ,ΔΩΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΠΗΓΗ" ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΦΩΤΟΣ.
"ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΨΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ...
ΤΟΥ ΣΠΑΘΙΟΥ ΣΟΥ ΤΗΝ ΤΡΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ...
ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΩ...ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΨΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ...
ΠΟΥ ΜΕ ΒΙΆ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΗΝ ΓΗ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ.
ΤΕΛΕΙΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΑΥΛΑ.
ΤΕΛΕΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΙΓΟΙ ΜΑ ΓΙ'ΑΥΤΌ ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ.
ΠΑΝΤΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΣ ΑΝ ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΗΜΑ ΤΩΝ ΑΣΠΙΔΩΝ,ΕΙΝ'ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΝ'ΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ ΟΜΩΣ ΆΞΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΧΊΛΙΑ.
ΓΝΩΡΙΖΕ ΤΟΥΤΟ:ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΣ ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΛΕΥΤΕΡΟΣ.
Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΟΥ ΕΦΤΑΣΕ.
ΣΤΑΣΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΟΥ.ΑΓΕΡΩΧΟΣ,ΑΦΟΒΟΣ,ΗΜΙΘΕΟΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝ.
ΕΓΩ ΓΥΙΕ ΜΟΥ,ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΩ.ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ,ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΑ.
ΕΣΥ;ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ;ΓΝΩΘΙ Σ'ΑΥΤΌΝ;ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΣΟΥ;
ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΊΑ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΞΑΝΑΚΑΤΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ.
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.ΤΟΥ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ΑΙΩΝΕΣ ΠΡΙΝ,ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΞΑΝΑ,ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΘΑ'ΣΑΙ.
ΤΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ;
ΑΙΜΑ ΚΟΙΝΟΝ,ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΙΝΗ,ΠΙΣΤΙΣ ΚΟΙΝΗ,Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΟΙΝΗ,ΤΟ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΕΧΕΙΝ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΝ,ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΜΑΧΩΝ ΚΟΙΝΗ,ΕΛΙΑ ΜΕΛΙ ΚΡΑΣΙ ΘΑΛΑΣΣΑ ΗΛΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΣ,ΦΩΣ ΠΑΙΑΝΑΣ ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ ΜΑΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΗ,ΟΛΑ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ,ΟΛΑ ΜΙΛΑΝΕ ΚΤΥΠΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΜΑΣ.ΛΕΞΕΙΣ,ΛΕΞΕΙΣ,ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΙΕΡΕΣ.
"ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ,ΓΡΟΙΚΩ ΣΕ ΑΛΈΞΑΝΔΡΕ,ΝΟΙΩΘΩ ΣΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ,ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΣΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ,ΠΑΝΤΑ ΗΞΕΡΑ ΠΩΣ...ΣΕ ΚΟΥΒΑΛΩ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΕ!ΠΑΝΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΤΟΝ ΓΥΡΙΣΜΟ ΣΟΥ ΕΝΤΟΣ ΜΟΥ ΠΡΩΤΑ...ΑΛΈΞΑΝΔΡΕ.ΚΙ ΑΠ'ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΒΓΑΛΜΕΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑ ΙΕΡΑ ΠΟΥ Ο ΗΛΙΟΣ ΤΑ ΑΣΠΡΙΣΕ ΑΙΩΝΕΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΩΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ,ΗΓΓΙΚΕΝ Η ΩΡΑ,ΝΑ ΦΟΡΕΣΩ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΩ ΠΙΣΩ ΤΟ ΣΕΒΑΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ.
ΤΩΝ ΚΑΤΣΙΦΑΔΩΝ,ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ,ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ,ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ,ΤΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ,ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ,ΤΩΝ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ,ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ,ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ,ΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΏΝ,ΤΩΝ,ΝΗΣΙΩΤΩΝ,ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ,ΤΩΝ ΓΚΡΕΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΜΑΓΚΝΑ ΓΚΡΕΤΣΙΑ,ΤΩΝ ΜΑΣΣΑΛΙΩΤΩΝ,ΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΩΝ,ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΝΤΩΝ ΕΝ ΣΚΥΘΟΠΟΛΕΙ,ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΕΓΩ ΜΟΝΟΝ ΕΓΩ ΤΟ ΦΕΡΩ ΜΕΣΑ ΜΟΥ,ΚΙ ΕΓΩ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΩ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΩΦΕΙΛΕΤΑΣ ΗΜΩΝ,ΚΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ,ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΩ,ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΩ,ΚΡΑΤΩ ΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ,ΑΝΟΙΧΤΕΣ,ΚΑΥΤΕΣ,ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΩ: ΑΝ ΤΟΛΜΑΤΕ;ΕΛΑΤΕ.
ΕΓΩ "Ο ΕΛΛΗΝ" ΕΔΩ'ΜΑΙ,ΓΡΑΦΩ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΣΤΟ ΒΛΕΜΜΑ.ΜΟΥ ΧΡΩΣΤΑΤΕ ΑΙΩΝΕΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΙΑΣ,ΓΕΝΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗΣ.
ΟΛΑ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΩ ΠΊΣΩ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΧΑΡΙΣΩ,ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΞΑΝΑΔΩΘΕΙ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ Τ'ΑΞΙΖΕΤΕ.
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ.Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΛΙΣ ΑΝΈΤΕΙΛΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΙΡΙΟ,ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!
ΕΙΣ ΟΙΩΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ:ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ'ΜΑΣΤΕ ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΙ.
ΡΙΤΑ
πηγή
diodotos-k-t
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periergaa