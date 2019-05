Από το 1956 μέχρι σήμερα ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, έχειχαρίσει στους fan (και μη) αναρίθμητες στιγμές οπτικής και μουσικής πανδαισίας.Ονόματα όπως Σελίν Ντιόν, Φρανς Γκαλ, Τζόνι Λόγκαν, Ντομένικο Μοντουνιο, Βίκυ Λέανδρος, αλλά και συγκροτήματα όπως οι ABBA, με τις ερμηνείες και τα τραγούδια τους, άφησαν το δικό τους ανεξίτηλο σημάδι στον δημοφιλή διαγωνισμό της Eurovision.Η ταυτότητα της EurovisionΟ Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι ετήσιος διαγωνισμός που διοργανώνεται ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), στον οποίο κάθε χώρα συμμετέχει με ένα τραγούδι που πρέπει να ερμηνευτεί ζωντανά στην τηλεόραση.Στη συνέχεια γίνεται ψηφοφορία από την οποία προκύπτει το δημοφιλέστερο τραγούδι. Κάθε χώρα συμμετέχει μέσω της δημόσιας της τηλεόρασης (που αποτελεί μέλος της EBU) και αποστολή της είναι να επιλέξει το τραγούδι και τον ερμηνευτή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.Ο διαγωνισμός διεξάγεται ανελλιπώς κάθε χρόνο από το 1956 και αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους τηλεοπτικούς θεσμούς. Εκτός αυτού, αποτελεί το δημοφιλέστερο διαγωνισμό του είδους του που διοργανώνεται ανά τον κόσμο: ο αριθμός των τηλεθεατών που τον παρακολουθούν ετησίως εκτιμάται μεταξύ 100 και 600 εκατομμυρίων.Ενδεικτικά, μεταδίδεται σε χώρες όπως: Αυστραλία, Καναδάς, Αίγυπτος, Ιορδανία, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Κορέα, Νέα Ζηλανδία και ΗΠΑ αν και αυτές οι χώρες δεν συμμετείχαν στον διαγωνισμό έως το 2015 οπου η Αυστραλία έκανε το ντεμπούτο της.Στο διαγωνισμό συνήθως συμμετέχουν τραγούδια που εκπροσωπούν την ποπ μουσική. Εν τούτοις πολλές χώρες έχουν πειραματιστεί και με άλλα είδη μουσικής όπως η έθνικ, ροκ, ραπ και χέβι μέταλ.Κατά τη διάρκεια των ετών ο διαγωνισμός έχει μεταμορφωθεί από ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα σε έναν θεσμό γιγαντιαίων διαστάσεων. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό με εξαίρεση το Λίχτενσταϊν, το Κοσσυφοπέδιο και το Βατικανό, ενώ η λέξη «Eurovision» είναι αναγνωρίσιμη σε όλη την Ευρώπη.63 χρόνια επιτυχίεςΛίγο πριν τον μεγάλο τελικό της 64ης διοργάνωσης του διαγωνισμού της Eurovision, γυρνάμε τον χρόνο πίσω και «ξεσκονίζουμε» τη μουσική μνήμη μας, με μερικές από τις δημοφιλέστερες συμμετοχές της Domenico Modungo – Volare – 1958Βίκυ Λέανδρος – Apres Toi – 1972Μαρινέλλα – Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου – 1974ABBA – Waterloo – 1974Johnny Logan – Hold Me Now – 1987Celine Dion – Ne partez pas sans moi – 1988Sertab Erener – Everyway That I Can – 2003Έλενα Παπαρίζου – My number one – 2004Loreen – Euphoria – 2012Ελένη Φουρέιρα -Fuego – 2018in.gr