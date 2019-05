Τα σχέδια της Ελίτ να χτυπήσουν το Ιράν έχουν καταστρωθεί από το 2008, αλλά δεν έρχονταν η κατάλληλη συγκυρία ενώ πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να διαφύγει ο έλεγχος με ανεξέλεγκτες συνέπειες.

Στα παρακάτω βίντεο τολμηρός δημοσιογράφος αποκαλύπτει και φανερώνει τα σχέδια της Νέας Τάξης να προκαλέσει τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, με στόχο την δραστική μείωση του πληθυσμού του πλανήτη.



Και πιο παρακάτω ένας Εβραίος αποκαλύπτει με κάποιο σύνδεσμο που έχει μέσα στον Λευκό Οίκο, τα σχέδια των Σιωνιστών και του Βαθέως Κράτους που επιδιώκουν να προκαλέσουν με μια σχεδιασμένη προβοκάτσια αλλά Μπεν Λάντεν και δίδυμων πύργων, την αφορμή για να χτυπήσουν το Ιράν προκαλώντας ακόμα και παγκόσμια σύρραξη.

WORLD WAR 3 US ECONOMOC COLLAPSE ISRAEL IRAN ARMAGEDDON 2008

Why USA Must ATTACK IRAN

WHITE HOUSE INSIDER: «USA & Israel Plot FALSE FLAG To Spark Iran War»

FALSE FLAG UPDATE: Trump told he will be «flushed down toilet» if no Iran war

Syrian War Report – May 22, 2019: Army Is Repelling Large Militant Attack On Kafr Nabudah

Σοβαρό περιστατικό ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ρωσία: Συμπλοκή ρωσικών Tu-95-Su-35 με αμερικανικά F-22

WW3: Russia & China Will Not Ignore Iran Strike By U.S.- Possible Fake Iran Event To Start War

Inside Iran

NWO New World Order Movie Anti christ 666 mark of beast Great Tribulation Armageddon

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

