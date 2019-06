2019-06-02 01:38:33

Σκορπινα Σουπα και ψητη



απο ενα ψαρεμα μας μια ωραια Σκορπινα την απολαυσαμε και σουπα και ψητη τιποτα δεν πηγε χαμενο,και πολλες φορες ετσι πρεπει να κανουμε τα ψαρια μας να τα απολαμβανουμε απο ολες τις μεριες ,σας ευχαριστω που παρακολουθειτε τα βιντεακια μας την καλημερα μας και να ειστε ολοι καλα,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ