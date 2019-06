parapona-rodou

Mία μοτοσυκλέτα βρέθηκε στo βυθό σε παραλία της Ρόδου, ενώ παρόμοια βρέθηκε στη ΣύροΗ εθελοντική ομάδα All For Blue μάζεψε 35 τόνους σκουπίδια σε 30 νησιά του Αιγαίου έχοντας εθελοντές 20.000 μαθητές. Τα ευρήματα προκαλούν σοκ και η Μύκονος έχει και πάλι την... πρωτιάΟ απολογισμός της επτάμηνης δράσης της εθελοντικής ομάδας All For Blue που καθάρισε παραλίες σε 30 νησιά του Αιγαίου προκαλεί προκαλεί σοκ και δέος.Mαζεύτηκαν περίπου 35 τόνοι σκουπίδια σε 45 δράσεις που έγιναν σε ισάριθμες παραλίες 30 Αιγαιοπελαγίτικων νησιών.Σε κάποια από τα νησιά όπως σε Ρόδο, Κω και Σύρο έγιναν πάνω από μία επιχειρήσεις για τον καθαρισμό των παραλιών.Ακόμα και σιδερώστρα ανασύρθηκε από τον βυθόΗ Κατερίνα Τοπούζογλου που μαζί με άλλους τέσσερις έμπειρους θαλασσοπόρους «όργωσαν» το Αιγαίο μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες όλο το χειμώνα και τήρησαν κατά γράμματα το πρόγραμμα που σχεδίασαν από τον Σεπτέμβριο. Τότε έμοιαζε με άθλο αλλά τώρα είναι πραγματικότητα.1.700 μίλια σε όλο το ΑιγαίοΟι βενζίνες του ταχύπλοου που συνολικά κάλυψε 1.700 μίλια καλύφθηκαν από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενώ οι τοπικοί Δήμοι αλλά και τα σχολεία έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. Δυστυχώς όμως κανένας μεγάλος κρατικός φορέας δεν έχει ενδιαφερθεί να αξιοποιήσει τα ευρήματα, να προβάλει το έργο χιλιάδων παιδιών και να διευρύνει τις δράσεις.20.000 μαθητές καθάρισαν παραλίεςΤο πιο ενθαρρυντικό και συνάμα πιο αισιόδοξο στοιχείο όλης της πρωτοβουλίας ήταν η συμμετοχή 20.000 μαθητών στα σεμινάρια και στον καθαρισμό των παραλιών από σκουπίδια και άχρηστα αντικείμενα. Τα παιδιά διψούσαν για ενημέρωση και μέσα από τα σεμινάρια και το οπτικοασκουστικό υλικό που τους παρουσίαζε η Τοπούζογλου έμαθαν πολύτιμες πληροφορίες για τη μόλυνση του περιβάλλοντος.Τα αντικείμενα που βρέθηκαν δεν ήταν μόνο πλαστικά, γυαλιά και απόβλητα καθημερινής χρήσης αλλά και αντικείμενα που προκάλεσαν την έκπληξη ακόμα και των έμπειρων εθελοντών και δυτών που έλαβαν μέρος στην δράση.Μοτοσυκλέτες, σιδερώστρα και Χριστουγεννιάτικο δέντρο!Βρέθηκαν δύο μοτοσυκλέτες στη Σύρο και στη Ρόδο, ένα πλυντήριο στην Κάλυμνο, ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Σύρο, πολλά πεταμένα ρούχα στη Μήλο όπως εσώρουχα, παντελόνια, και καπέλα, σόμπες στην Κω και στη Ρόδο, καναπέδες σαλονιού, ραδιόφωνα, παιδικά καρότσια, χιλιάδες μπουκάλιααλλά η Μύκονος και σε αυτόν τον τομέα είχε την πρωτοκαθεδρία. Οι δύτες ανέσυραν από το βυθό μία τσάντα Λουί Βιτόν (Louis Vuitton)!ΕΛΛΑΔΑ 07.03.2019 21:35Αποκάλυψη ethnos.gr: Καλοριφέρ, σόμπες και λεκάνες βγαλμένες από το βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου!Αποκάλυψη ethnos.gr: Καλοριφέρ, σόμπες και λεκάνες βγαλμένες από το βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου!Θα γίνουν εκθέματαΌλα τα μεγάλα αντικείμενα που έχουν βρεθεί έχουν φωτογραφηθεί και έχουν καταγραφεί για τις ανάγκες μίας μεγάλης έκθεσης που θα έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τη μόλυνση του περιβάλλοντος.«Τα σκουπίδια δεν έχουν σύνορα»Το εντυπωσιακό είναι πως κάθε φορά που η ομάδα δράσης έφτανε σε ένα νησί οι τοπικοί άρχοντες αλλά και ορισμένοι κάτοικοι απορούσαν με την επίσκεψη. Δεν πίστευαν πως το νησί τους θα έχει απόβλητα και εξέφραζαν τις απορίες του.«Στα περισσότερα νησιά οι κάτοικοι αλλά κυρίως οι τοπικοί άρχοντες μας έλεγαν πως κακώς ήρθατε, δεν έχουμε σκουπίδια αλλά όταν έβλεπαν τα ευρήματα δεν πίστευσαν στα μάτια τους. Τα σκουπίδια δεν έχουν σύνορα και ποτέ δεν έχουν ιδιοκτήτη όμως είμαστε υπεύθυνοι όλοι και πρέπει να αναλάβουμε δράση όχι για να καθαρίσουμε όλον τον πλανήτη αλλά για να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία μας και κυρίως τις νέες γενιές», δήλωσε στο ethnos.gr η Κατερίνα Τοπούζογλου.Τόνοι σκουπίδια και ένας καναπές μαζεύτηκαν μόνο σε λίγες ώρεςΕκατοντάδες μεγάλα λάστιχα μαζεύτηκαν από τις παραλίεςΟι εθελοντές δύτες πάνω στη μοτοσυκλέτα που ανέσυραν από το βυθόΣήμερα γίνεται διπλός καθαρισμός στη ΜύκονοΜε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος το Σάββατο 8 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί καθαρισμός σε δύο διαφορετικές παραλίες στη Μύκονο. Θα καθαριστεί η παραλία Φτελιά από τις 10 το πρωί και στη συνέχεια θα καθαριστεί η παραλία Κάπαρη με υποβρύχια και παράκτια μέσα. Στην δράση για τον καθαρισμό των δύο παραλιών θα συμμετέχει η δραστήρια ομάδα της Intermed / Unipharma, εθελοντές και πιστοποιημένοι δύτες εθελοντές που μπορούν να βοηθήσουν στον υποβρύχιο καθαρισμό στην Κάπαρη.ethnos