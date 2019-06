TheNewDailyMail

Ως τον ιδανικό προορισμό για οικογένειες παρουσιάζει την Ελλάδα η βρετανική «The Telegraph», στην ταξιδιωτική σελίδα της Travel, εστιάζοντας στο ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που μπορούν να απολαύσουν οι οικογένειες σε συνδυασμό με το μοναδικό κλίμα της χώρας και το γεωγραφικό ανάγλυφο της. Την ίδια στιγμή μνεία γίνεται στην ελληνική φιλοξενία, την εύγευστη κουζίνα καθώς και τον ιστορικό πλούτο της Ελλάδας.Η «Telegraph», απευθυνόμενη στους γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας τους συμβουλεύει να επιλέξουν να επισκεφθούν την Ελλάδα τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα και να αποφύγουν την πολυκοσμία. Σε εκείνους που οι ημερομηνίες των διακοπών εξαρτώνται από τις σχολικές υποχρεώσεις, συνιστά να επιλέξουν νησιά της νότιας Ελλάδας, όπως η Κρήτη, τα οποία μπορούν να απολαύσουν και πέραν της αυστηρά τουριστικής περιόδου.Λειτουργώντας ως πυξίδα για τους αναγνώστες της και με γνώμονα τις ανάγκες της κάθε οικογένειας, προτείνει συγκεκριμένους προορισμούς ανάμεσα στις μυριάδες επιλογές τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής Ελλάδας. Προορισμοί όπως η Κρήτη και η Ζάκυνθος που διαθέτουν ευρύχωρα καταλύματα και εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητα και την άνεση, προσφέρονται για οικογένειες που ταξιδεύουν με τη συνοδεία του παππού και της γιαγιάς. Η Χαλκιδική ενδείκνυται για τις πρώτες διακοπές με το μωρό, καθώς το χαρτοφυλάκιο της περιοχής έχει να επιδείξει ξενοδοχεία βραβευμένα ως φιλικά για τις οικογενειακές διακοπές. Η Νάξος φιγουράρει ως ο εξαιρετικός προορισμός για οικογένειες με μικρά παιδιά, προσφέροντας άφθονες και αμμώδεις παραλίες με μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και δυνατότητες για θαλάσσια σπορ.Η Κρήτη από τη μεριά της προσφέρει μια πλειάδα από άριστα κλαμπ με ποικίλες δραστηριότητες για παιδιά, όπου η επίβλεψη γίνεται από πιστοποιημένο προσωπικό. Η Κέρκυρα και το Τολό αποτελούν τους πιο οικονομικούς προορισμούς με σειρά επιλογών στη διαμονή. Εστιάζοντας στο Τολό τονίζεται η δυνατότητα για επίσκεψη σε αρχαιολογικούς τόπους αλλά και στα κοντινά νησιά, Ύδρα και Σπέτσες.Η Αθήνα αποτελεί δέλεαρ για οικογένειες με παιδιά στην προ-εφηβεία, καθώς συνδυάζει τη γνωριμία με την ιστορικότητα της πόλης και τις αποδράσεις στα νησιά από το λιμάνι του Πειραιά.Η Ρόδος μνημονεύεται ως ένας προορισμός που διακρίνεται για τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα με All Inclusive πακέτα. Τα ήρεμα νερά του Ιονίου πελάγους προσφέρουν τη δυνατότητα στις οικογένειες να γνωρίσουν τις χαρές τις ιστιοπλοΐας, μέσα από εξειδικευμένα πακέτα. Στην ίδια γειτονιά, οι Παξοί λατρεύονται από πλούσιους Ιταλούς και ιδιοκτήτες σκαφών, καθώς τα τιρκουάζ νερά, αποτελούν δυνατό πόλο έλξης για αυτούς. Τέλος τα νησιά των Κυκλάδων προτείνονται για να τα γνωρίσουν διαδοχικά οι οικογένειες με παιδιά όλων των ηλικιών.Κείμενο: ΑΜΠΕVideo: «The New Daily Mail»«The New Daily Mail»