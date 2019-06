periergaa

Η Ζώνη του Kuiper και οι νάνοι πλανήτες | Astronio (#25)Ταξιδεύουμε στα πέρατα του ηλιακού μας συστήματος και γνωρίζουμε τη Ζώνη του Kuiper και τους νάνους πλανήτες. Επισκεπτόμαστε τον Πλούτωνα, τη Χαουμέια και τον Μακεμάκε που βρίσκονται στη ζώνη του Kuiper αλλά και την κοντινή μας Δήμητρα που βρίσκεται στη ζώνη αστεροειδών και την πολύ μακρινή Έριδα που βρίσκεται πέρα από τη ζώνη του Kuiper. Επίσης γνωρίζουμε τους υποψήφιους νάνους πλανήτες Όρκο και Sedna. ►Astronio στα social media: Instagram: http://bit.ly/2GMZKmR Facebook: http://bit.ly/2RoUR7k Twitter: https://twitter.com/_Astronio_ Δείτε επίσης: 1.► Απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις: 1A. Πότε ανακαλύφθηκε η Έρις; Σε άλλες πηγές αναγράφεται ως ημερομηνία ανακάλυψης το έτος 2003 ενός σε άλλες το έτος 2005. Η σύγχυση αυτή υπάρχει διότι οι φωτογραφίες στις οποίες ανακαλύφθηκε η Έρις τραβήχτηκαν το 2003 αλλά η ανακάλυψή της έγινε το 2005 όταν έγινε η μελέτη των συγκεκριμένων φωτογραφιών. 1B. Τι είναι η κόκκινη γραμμή που περνά από το κέντρο μάζας του συστήματος Πλούτωνα-Χάροντα στο 04:30; Η κόκκινη γραμμή δείχνει την τροχιά του συστήματος αυτού γύρω από τον Ήλιο. (Στο 04:20 αυτή η γραμμή είναι πράσινη) 1Γ. Είναι πραγματικές οι ταχύτητες περιστροφής των δορυφόρων του Πλούτωνα που απεικονίζονται στο 04:37; Ο χρόνος έχει επιταχυνθεί εξίσου και για τα τέσσερα σώματα, επομένως ο σχετικός ρυθμός περιστροφής είναι πραγματικός. 1Δ. Ποια σώματα είναι πραγματικά έτσι όπως απεικονίζονται στο βίντεο; Ο Πλούτωνας και η Δήμητρα απεικονίζονται πιστά, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουμε λάβει από τα διαστημόπλοια που τους επισκέφθηκαν. Όλοι οι άλλοι νάνοι πλανήτες αναπαριστώνται με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Ωστόσο, δεν τους έχουμε χαρτογραφήσει. Ο Ήλιος φαίνεται ακριβώς όπως θα φαινόταν από τη θέση αυτών των πλανητών. Στην πιο απομακρυσμένη θέση της Sedna, ο Ήλιος μοιάζει με ένα πολύ φωτεινό άστρο. 2.► Δέκα σημαντικά στοιχεία για τη ζώνη του Kuiper: https://go.nasa.gov/2ImRM2z 3.► Θα γίνει ποτέ ο Πλούτωνας κατοικήσιμος; http://bit.ly/2XTdHnh 4.► Τα χαρακτηριστικά της Έριδας: http://bit.ly/2xsLZ3j 5.► Λίστα πιθανών νάνων πλανητών: http://bit.ly/1T2TeD6 ------- Παρουσίαση-Επιμέλεια: Παύλος Καστανάς Software: Space Engine, Universe Sandbox 2 Πηγές εικόνων: NASA, ESA, ESO, Pixabay (Creative Commons 3.0 License) Μουσική: -Jason Shaw (Audionautix) - Big Car theft under a Creative Commons 3.0 License (http://bit.ly/2HENANf) -Kevin Macleod - Lightless Dawn under a Creative Commons 3.0 License (http://bit.ly/2HENANf) -Kevin Macleod - Hypnothis under a Creative Commons 3.0 License (http://bit.ly/2HENANf) -Kevin Macleod - Light Awash under a Creative Commons 3.0 License (http://bit.ly/2HENANf) -Chris Zabriskie - Cylinder Eight under a Creative Commons 3.0 License (http://bit.ly/2HENANf)Περιγραφή:: Ταξίδια στο διάστημα! Μικρά βίντεο σχετικά με την αστροφυσική και τις θετικές επιστήμες. Η Ζώνη του Kuiper και οι νάνοι πλανήτες | Astronio (#25)