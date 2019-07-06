Η Κεντρική ομιλία της υπ. Βουλευτή ΠΕ Γρεβενών Λαμπρινής Κόγιου - Χατζηζήση στα Γρεβενά (εικόνες + video)
2019-07-06 14:00:36
Συναντήσεις με φορείς και συλλόγους των Γρεβενών
Η ίδια αναφέρει:
Ευχαριστώ όλες και όλους τους συμπατριώτες μου μέσα από την καρδιά μου που με την εμπιστοσύνη τους μου δώσατε τη δύναμη να υπηρετήσω τον τόπο μας.
Σας ευχαριστώ και από τη Δευτέρα για πάντα μαζί
Εικόνες:
Η ομιλία:
ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΕΣ ,
ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ,
ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΔΩ, ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΑΣ, ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ, ΑΛΛΑ ΓΕΜΑΤΗΣ ΚΑΙ, ΣΥΝΑΜΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΝΟΣ ΤΟΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.
ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΜΕ ΕΔΩ ΑΠΟΨΕ, ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ, ΤΗΣ ΝΟΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΜΕ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ, ΣΑΝ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ, ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ «ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ.
ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΜΕ ΑΠΟΨΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΕΛΙΔΑ, ΟΤΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ.
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΚΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΣ.
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ , ΣΕ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑ , ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ, ΑΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ, ΤΙΜΗ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΩ ΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΛΟ ΜΟΥ ΕΑΥΤΟ ΣΤΟΝ ΝΕΟ, ΠΛΕΟΝ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. ΕΙΝΑΙ, ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ, Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ.
Η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ, Η ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ, Η ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ , Η ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ , Ο ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ, Η ΑΝΤΟΧΗ, Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ, Ο ΚΑΘΑΡΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΤΟ ΟΡΑΜΑ, Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.
ΜΑΖΙ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΨΗΛΑ, ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ.
ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΚΙ ΕΓΩ, ΓΙΑΤΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΦΕΓΓΙΤΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΑΣ.
ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΟΛΟΦΩΤΕΙΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ , ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ, ΤΩΝ ΓΟΝΙΜΩΝΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΕΤΣΙΤΗΔΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΦΡΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΠΕΧΩΝΟΥ.
ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΛΑΚΗΔΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ ΒΙΟΠΑΛΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ.
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΥΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑΛΑΝΤΖΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΨΩΜΙ.
ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΚΙ ΕΓΩ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ.
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΜΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ,
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΟΥ Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
ΟΤΑΝ, ΟΜΩΣ, ΜΕ ΚΑΛΕΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Ο Κος ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΩ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΙΠΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ «ΝΑΙ» ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΛΟΥΣΕ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΩ.
ΚΑΙ ΕΙΠΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ «ΝΑΙ» ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΝΑ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΩ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ , ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ , ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΖΩΗ ΜΑΣ , Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ , Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.
ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΜΑΝΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΝΕΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΑΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠ’ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΟΤΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ , ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΑ ΕΧΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΜΕΓΑΛΩΣΑΜΕ. ΣΕ ΔΕΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΓΙΝΑΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΛΛΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ , ΑΠΟΡΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ, ΝΑ ΞΕΝΗΤΕΥΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΗ.
ΕΙΜΑΙ ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΗ ΠΩΣ ΤΗΝ ΑΧΑΡΗ ΑΥΤΗ ΜΟΙΡΑΟ ΑΥΡΙΑΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΕΙ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ. ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΩ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ. ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ , ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ.
ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΜΑΣ. ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΓΟΝΕΑ 1 ΚΑΙ ΓΟΝΕΑ 2, ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ ΨΗΦΙΣΑΝ. ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΥ ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΘΡΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΜΑΡΩΣΟΥΝ. ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΔΩ , ΣΤΟΝ ΟΜΟΡΦΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ , ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΟΜΟΡΦΙΑ ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕ ΠΑΡΑΠΕΡΑ.
ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.
ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ,
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΙΤΕΣ ΜΟΥ.
ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΚΑΛΑ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΒΙΟΠΑΛΗ. ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΚΑΛΑ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ , ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ , ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ , ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
ΣΤΗΝ ΕΓΓΑΜΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ ΞΥΠΝΗΜΑΤΟΣ , ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΑΡΑΜΑ, ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΚΛΗΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΜΕ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΑΩ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΩΣ ΕΡΓΟ , ΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ , ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΤΩΧΟΥ ΜΑΣ ΝΟΜΟΥ.
ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ. Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΩΝ , Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.
ΤΗΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΩΓΩΜΑΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ.
ΣΤΙΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. ΟΛΟΙ MAZI ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΩΣΤΕ ΤΑ ΠΕΥΚΑ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΝΑ ΘΑΥΜΑΣΟΥΝ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΩΣΤΕ Ο ΤΟΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑΙΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΣΚΑΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΟΥΡΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΞΙΟΒΟΙΩΤΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΜΟΡΦΗ , ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ , ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ.
ΗΘΕΛΑ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥ.
ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥ ΟΤΑΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ, ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΨΗΦΟ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.
ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΜΕΛΗΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΥΓΕΙΑ. Η ΑΨΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑ.
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ , ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥΣ, ΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΨΗΛΑ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ.
ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΧΤΥΠΗΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.
ΠΡΕΠΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ.
ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ , ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ. ΘΑ ΚΙΝΗΘΩ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΔΩ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΩΝ.
ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ.
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ , ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΔΟΥΛΕΙΩΝ, ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ, ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΝΕΕΣ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΟΥΛΙΕΣ.
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΧΟ.
ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΓΙΑΤΙ
ΕΤΣΙ ΧΤΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΟΧΙ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΔΥΝΑΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΩΣΤΑ. ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΡΑΜΙΛΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ, ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ,ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΑ , ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΨΗΛΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕ ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΤΑ ΠΕΡΑΤΑ , ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ, ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ. ΣΑΣ ΚΟΙΤΩ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΜΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ.
ΜΟΙΑΖΩ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΓΕΛΑΣΕΙ? ΝΑ ΣΑΣ ΠΕΙ ΨΕΜΑΤΑ?
ΣΑΣ ΖΗΤΩ ΝΑ ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ. ΝΑ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟ.
ΕΙΜΑΙ Η ΛΑΜΠΡΟΥΛΑ ΠΟΥ ΜΕ ΒΛΕΠΑΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΚΙ ΕΓΩ ΓΙΑΓΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΗ ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ. ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ , ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΑ , ΠΟΥ ΖΩ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ.
ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΑΜΑ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ.
ΣΑΣ ΚΑΛΩ, ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΚΑΛΩ ΟΛΟΥΣ ΜΑΖΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ , ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.
ΠΟΥ ΘΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ
ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΘΑ ΕΙΝΙΑ ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΠΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΠΑΤΑΜΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΟΙΤΑΜΕ ΠΙΣΩ
ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΕ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ.
ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ
ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΤΑΙΝΕ
ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΝΑ ΞΑΝΑΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ, ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΑΚΡΥΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΔΟΥΝΕ.
ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΩΡΑ, ΜΑΖΙ ΣΑΣ.
ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΟΥ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΩ. ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ. ΚΑΙ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ , ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ , ΠΙΟ ΣΙΓΟΥΡΟ, ΠΙΟ ΚΑΛΟ.
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΠΑΙΔΙΑ, ΓΟΝΕΙΣ, ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ, ΝΑ ΑΘΡΟΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΗΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ .
ΚΑΙ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ… ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΘΑ ΛΑΜΠΕΙ ΠΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΣ, Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΓΑΛΑΝΟΣ, ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΛΑΤΥ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΑ.
ΕΜΠΡΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΦΗ.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΣΑΣ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ… Συναντήσεις με φορείς και συλλόγους των Γρεβενών
Την Παρασκευή 5 Ιουλίου η υποψήφια βουλευτής συναντήθηκε με εκπροσώπους της ΄Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) Γρεβενών και του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών. Συζήτησε μαζί τους για όσα τους απασχολούν και ενημερώθηκε για επιμέρους θέματα που απαιτούν σοβαρή αντιμετώπιση και παρέμβαση από την κεντρική πολιτική.
Από το γραφείο επικοινωνίας
aetos-grevena
Η ίδια αναφέρει:
Ευχαριστώ όλες και όλους τους συμπατριώτες μου μέσα από την καρδιά μου που με την εμπιστοσύνη τους μου δώσατε τη δύναμη να υπηρετήσω τον τόπο μας.
Σας ευχαριστώ και από τη Δευτέρα για πάντα μαζί
Εικόνες:
Η ομιλία:
ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΕΣ ,
ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ,
ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΔΩ, ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΑΣ, ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ, ΑΛΛΑ ΓΕΜΑΤΗΣ ΚΑΙ, ΣΥΝΑΜΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΝΟΣ ΤΟΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.
ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΜΕ ΕΔΩ ΑΠΟΨΕ, ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ, ΤΗΣ ΝΟΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΜΕ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ, ΣΑΝ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ, ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ «ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ.
ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΜΕ ΑΠΟΨΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΕΛΙΔΑ, ΟΤΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ.
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΚΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΣ.
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ , ΣΕ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑ , ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ, ΑΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ, ΤΙΜΗ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΩ ΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΛΟ ΜΟΥ ΕΑΥΤΟ ΣΤΟΝ ΝΕΟ, ΠΛΕΟΝ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. ΕΙΝΑΙ, ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ, Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ.
Η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ, Η ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ, Η ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ , Η ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ , Ο ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ, Η ΑΝΤΟΧΗ, Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ, Ο ΚΑΘΑΡΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΤΟ ΟΡΑΜΑ, Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.
ΜΑΖΙ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΨΗΛΑ, ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ.
ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΚΙ ΕΓΩ, ΓΙΑΤΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΦΕΓΓΙΤΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΑΣ.
ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΟΛΟΦΩΤΕΙΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ , ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ, ΤΩΝ ΓΟΝΙΜΩΝΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΕΤΣΙΤΗΔΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΦΡΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΠΕΧΩΝΟΥ.
ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΛΑΚΗΔΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ ΒΙΟΠΑΛΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ.
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΥΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑΛΑΝΤΖΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΨΩΜΙ.
ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΚΙ ΕΓΩ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ.
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΜΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ,
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΟΥ Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
ΟΤΑΝ, ΟΜΩΣ, ΜΕ ΚΑΛΕΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Ο Κος ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΩ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΙΠΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ «ΝΑΙ» ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΛΟΥΣΕ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΩ.
ΚΑΙ ΕΙΠΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ «ΝΑΙ» ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΝΑ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΩ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ , ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ , ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΖΩΗ ΜΑΣ , Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ , Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.
ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΜΑΝΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΝΕΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΑΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠ’ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΟΤΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ , ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΑ ΕΧΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΜΕΓΑΛΩΣΑΜΕ. ΣΕ ΔΕΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΓΙΝΑΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΛΛΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ , ΑΠΟΡΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ, ΝΑ ΞΕΝΗΤΕΥΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΗ.
ΕΙΜΑΙ ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΗ ΠΩΣ ΤΗΝ ΑΧΑΡΗ ΑΥΤΗ ΜΟΙΡΑΟ ΑΥΡΙΑΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΕΙ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ. ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΩ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ. ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ , ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ.
ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΜΑΣ. ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΓΟΝΕΑ 1 ΚΑΙ ΓΟΝΕΑ 2, ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ ΨΗΦΙΣΑΝ. ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΥ ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΘΡΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΜΑΡΩΣΟΥΝ. ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΔΩ , ΣΤΟΝ ΟΜΟΡΦΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ , ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΟΜΟΡΦΙΑ ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕ ΠΑΡΑΠΕΡΑ.
ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.
ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ,
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΙΤΕΣ ΜΟΥ.
ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΚΑΛΑ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΒΙΟΠΑΛΗ. ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΚΑΛΑ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ , ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ , ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ , ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
ΣΤΗΝ ΕΓΓΑΜΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ ΞΥΠΝΗΜΑΤΟΣ , ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΑΡΑΜΑ, ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΚΛΗΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΜΕ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΑΩ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΩΣ ΕΡΓΟ , ΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ , ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΤΩΧΟΥ ΜΑΣ ΝΟΜΟΥ.
ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ. Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΩΝ , Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.
ΤΗΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΩΓΩΜΑΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ.
ΣΤΙΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. ΟΛΟΙ MAZI ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΩΣΤΕ ΤΑ ΠΕΥΚΑ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΝΑ ΘΑΥΜΑΣΟΥΝ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΩΣΤΕ Ο ΤΟΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑΙΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΣΚΑΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΟΥΡΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΞΙΟΒΟΙΩΤΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΜΟΡΦΗ , ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ , ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ.
ΗΘΕΛΑ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥ.
ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥ ΟΤΑΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ, ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΨΗΦΟ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.
ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΜΕΛΗΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΥΓΕΙΑ. Η ΑΨΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑ.
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ , ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥΣ, ΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΨΗΛΑ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ.
ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΧΤΥΠΗΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ, ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.
ΠΡΕΠΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ.
ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ , ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ. ΘΑ ΚΙΝΗΘΩ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΔΩ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΩΝ.
ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ.
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ , ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΔΟΥΛΕΙΩΝ, ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ, ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΝΕΕΣ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΟΥΛΙΕΣ.
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΧΟ.
ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΓΙΑΤΙ
ΕΤΣΙ ΧΤΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΟΧΙ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΔΥΝΑΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΩΣΤΑ. ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΡΑΜΙΛΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ, ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ,ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΑ , ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΨΗΛΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕ ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΤΑ ΠΕΡΑΤΑ , ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ, ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ. ΣΑΣ ΚΟΙΤΩ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΜΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ.
ΜΟΙΑΖΩ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΓΕΛΑΣΕΙ? ΝΑ ΣΑΣ ΠΕΙ ΨΕΜΑΤΑ?
ΣΑΣ ΖΗΤΩ ΝΑ ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ. ΝΑ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟ.
ΕΙΜΑΙ Η ΛΑΜΠΡΟΥΛΑ ΠΟΥ ΜΕ ΒΛΕΠΑΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΚΙ ΕΓΩ ΓΙΑΓΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΗ ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ. ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ , ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΑ , ΠΟΥ ΖΩ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ.
ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΑΜΑ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ.
ΣΑΣ ΚΑΛΩ, ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΚΑΛΩ ΟΛΟΥΣ ΜΑΖΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ , ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.
ΠΟΥ ΘΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ
ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΘΑ ΕΙΝΙΑ ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΠΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΠΑΤΑΜΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΟΙΤΑΜΕ ΠΙΣΩ
ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΕ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ.
ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ
ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΤΑΙΝΕ
ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΝΑ ΞΑΝΑΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ, ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΑΚΡΥΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΔΟΥΝΕ.
ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΩΡΑ, ΜΑΖΙ ΣΑΣ.
ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΟΥ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΩ. ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ. ΚΑΙ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ , ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ , ΠΙΟ ΣΙΓΟΥΡΟ, ΠΙΟ ΚΑΛΟ.
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΠΑΙΔΙΑ, ΓΟΝΕΙΣ, ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ, ΝΑ ΑΘΡΟΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΗΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ .
ΚΑΙ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ… ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΘΑ ΛΑΜΠΕΙ ΠΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΣ, Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΓΑΛΑΝΟΣ, ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΛΑΤΥ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΑ.
ΕΜΠΡΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΦΗ.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΣΑΣ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ… Συναντήσεις με φορείς και συλλόγους των Γρεβενών
Την Παρασκευή 5 Ιουλίου η υποψήφια βουλευτής συναντήθηκε με εκπροσώπους της ΄Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) Γρεβενών και του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών. Συζήτησε μαζί τους για όσα τους απασχολούν και ενημερώθηκε για επιμέρους θέματα που απαιτούν σοβαρή αντιμετώπιση και παρέμβαση από την κεντρική πολιτική.
Από το γραφείο επικοινωνίας
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