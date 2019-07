2019-07-07 01:48:11

Οταν δεν φτανει το δολωμα παντα περισσευει



Η δυσκολια σημερα ηταν στο δολωμα και παλι καλα που πιασαμε δυο θραψαλα αλλα που να ξεραμε οτι και τα δυο που πιασαμε πολλα ηταν για το ψαρεμα που καναμε,την καλημερα μας σας ευχαριστουμε που συνεχιζεται και παρακολουθειτε τα βιντεο μας,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

