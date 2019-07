Επιμέλεια/έρευνα Σοφία ΝτρέκουPETA (People for the Ethical Treatment of Animals) εναντίον Ελλάδας για τα βασανισμένα γαϊδουράκια της ΣαντορίνηςΜε διαδηλώσεις έξω από ελληνικές πρεσβείες σε Ουάσινγκτον, Λονδίνο, Άμστερνταμ, Παρίσι έως και Σίδνεϊ.Η οργάνωση υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων PETA ζητά την άμεση λήξη της αμφίβολης παράδοσης εις βάρος των ζώων στην Ελλάδα.Την εβδομάδα από 10 έως 16 Ιουνίου η PETA διαδηλώνει σε όλο τον κόσμο μπροστά από ελληνικές Πρεσβείες για να επιστήσει την προσοχή σχετικά με το θέμα των βασανιστηρίων στα οποία υποβάλλονται τα γαϊδούρια και τα μουλάρια στη Σαντορίνη.Οι ενέργειες λαμβάνουν χώρα στην Ουάσινγκτον, στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι, στο Σίδνεϊ και στο Βερολίνο. Με τις διεθνείς ενέργειες διαμαρτυρίας ο οργανισμός προστασίας των ζώων καλεί την Ελληνίδα Υπουργό τουρισμού και τον Δήμαρχο των Φηρών να απαγορεύσουν τα λεγόμενα γαϊδουράκια-ταξί.«Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει πώς ακόμα και το 2019 συνεχίζεται η εκμετάλλευση των γαϊδουριών και μουλαριών στη Σαντορίνη», είπε η Jana Hoger, εισηγήτρια στην PETA Deutschland. «Καθημερινά πρέπει να μεταφέρουν επάνω και κάτω στον καυτό ήλιο βαριούς τουρίστες στα απότομα σκαλοπάτια. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η σέλα δεν τοποθετείται καλά και προκαλούνται επίπονες πληγές και εκδορές στα ζώα. Κάνουμε έκκληση στον Δήμαρχο, στην Ελληνίδα Υπουργό τουρισμού και σε όλες τις υπεύθυνες αρχές να απαγορεύσουν οριστικά τα γαϊδουράκια-ταξί.»Κάθε ημέρα σε αυτό το νησί του Αιγαίου γίνεται κακομεταχείριση των γαϊδουριών και μουλαριών σαν «γαϊδουράκια-ταξί» με το σκοπό μεταφοράς τουριστών σε πάνω από 500 σκαλοπάτια μέχρι την παλιά πόλη του λιμανιού των Φηρών. Στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι απαραίτητο διότι αρκετά κοντά λειτουργεί εδώ και δεκαετίες τελεφερίκ. Ωστόσο οι ιδιοκτήτες ζώων και οι αρχές, για εμπορικούς λόγους, διατηρούν την υποτιθέμενη παράδοση, και αυτό παρά την σαφή παράβαση της Ελληνικής νομοθεσίας.Τα ζώα πρέπει συχνά να ανεβοκατεβαίνουν τα σκαλοπάτια έως και τέσσερις με πέντε φορές την ημέρα. Οι ιδιοκτήτες δεν επιλέγουν τους πελάτες τους, καθώς κάθε τουρίστας σημαίνει λεφτά για αυτούς. Στην πραγματικότητα τα ζώα, σύμφωνα με τις συστάσεις για την προστασία των ζώων, δεν πρέπει να μεταφέρουν περισσότερο από το 20 τοις εκατό του βάρους τους. Για τα γαϊδουράκια αυτό αντιστοιχεί περίπου στα 50 κιλά. Όσο πιο βαρύς είναι ο αναβάτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για την πλάτη και τις αρθρώσεις των ζώων. Αυτό έχει σοβαρά επακόλουθα. Διότι όταν τα γαϊδουράκια είναι πολύ αδύναμα και δεν κάνουν την «εργασία» τους όπως πρέπει, οι ιδιοκτήτες τα παρατάνε και τα αφήνουν στην τύχη τους.Στις περιπτώσεις που η σέλα δεν τοποθετείται σωστά προκαλούνται σε πολλά ζώα επίπονες πληγές, συχνά στην περιοχή της ζώνης σέλας. Οι βαθιές πληγές, λόγω ανεπαρκούς κυκλοφορίας του αέρα, δεν επουλώνονται και έτσι τα γαϊδουράκια υποφέρουν μόνιμα. Αυτόπτες μάρτυρες μιλάνε για πληγές στην περιοχή του κεφαλιού των ζώων στις οποίες δεν έχει γίνει θεραπεία και υπάρχουν μύγες. «Παρόλα αυτά τα γαϊδουράκια πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν, αντί να τους παρασχεθεί θεραπεία και προστασία τουλάχιστον μέχρι να επουλωθούν οι πληγές. Αυτό λέει πολλά για τη σχέση των ιδιοκτητών με τα ζώα», είπε η Hoger.Το σύνθημα της PETA είναι: Τα ζώα δεν υπάρχουν για να κάνουμε σε αυτά πειράματα, να τα τρώμε, να τα φοράμε, να διασκεδάζουμε με αυτά ή να τα εκμεταλλευόμαστε με άλλους τρόπους. Η οργάνωση αντιτίθεται στον σπισισμό: μια ιδεολογία που κατατάσσει τους ανθρώπους ως ανώτερα όντα σε σχέση με τα υπόλοιπα.Η βάρβαρη καθημερινότητα για τα γαϊδουράκια στηΣαντορίνη «Αφήστε τα ζώα ελεύθερα», λέει η PETAΣυναγερμός για τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης, που ανεβοκατεβαίνουν συνεχώς σκαλοπάτια μέχρι και 20 ώρες ημερησίως και έχουν μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Τα γαϊδουράκια που μεταφέρουν επισκέπτες, ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια από τα παλαιό λιμάνι των Φηρών για πολλούς αποτελούν μέρος της παραδοσιακής εικόνας της Σαντορίνης, αλλά για τους ακτιβιστές της φιλοζωικής οργάνωσης PETA, τα συγκεκριμένα ζώα απλώς βασανίζονται.Σε διεθνή καμπάνια της PETA, οι τοπικές αρχές κατηγορούνται ότι συγκαλύπτουν περιστατικά κακομεταχείρισης των ζώων στο νησί. Οι ακτιβιστές διαμαρτύρονται μάλιστα γιατί όπως υποστηρίζουν, τους εμποδίζουν να ενημερώσουν τον κόσμο μοιράζοντας φυλλάδια, στα οποία απεικονίζεται ένα εξαντλημένο τετράποδο και δίπλα αναγράφεται η εξής παράκληση: «Τα γαϊδουράκια υποφέρουν για τους τουρίστες. Σας παρακαλούμε μην τα ιππεύετε».Η νέα καμπάνια της PETA ξεκίνησε περίπου έναν χρόνο μετά την απόφαση των αρχών να παρέμβουν, απαγορεύοντας βαριά φορτία. Αλλά από τότε, υποστηρίζει η Μαρία Αστραδενή, ακτιβίστρια της φιλοζωικής οργάνωσης Direct Action Everywhere, «απολύτως τίποτα δεν έχει αλλάξει». Η ίδια θεωρεί ότι οι τοπικές αρχές κλείνουν τα μάτια στα όσα υφίστανται τα συμπαθή τετράποδα και προτιμούν να προστατεύουν τους επαγγελματίες που τα νοικιάζουν στους τουρίστες.Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές καμπάνιες για την προστασία των ζώων στη Σαντορίνη. Γι αυτό, οι ακτιβιστές της PETA θεωρούν ότι πρέπει να εντείνουν την πίεση, καταφεύγοντας ακόμη και σε μηνύσεις. «Έχουμε ξεπεράσει πλέον εκείνο το στάδιο, στο οποίο ευαισθητοποιούμε τους επαγγελματίες και τους ενθαρρύνουμε να υιοθετήσουν μία διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στα ζώα», λέει η Μαρία Αστραδενή στην DW. «Τα γαϊδουράκια πρέπει να αφεθούν ελεύθερα», επισημαίνει.Ο συνολικός πληθυσμός των τετραπόδων στη Σαντορίνη έχει μειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες κατά 96%. Σύμφωνα με στοιχεία του πανεπιστημίου Αθηνών, το 1955 υπήρχαν στο νησί 508.000 γαϊδουράκια, το 2015 είχαν καταγραφεί 12.000, αλλά σήμερα δεν έχουν απομείνει περισσότερα από 2.000.Ανεβοκατεβαίνουν συνεχώς τα 520 σκαλοπάτια μέχρι το παλαιό λιμάνι των Φηρών, έως και 20 ώρες ημερησίως. Γι αυτή την «αυθεντική ελληνική εμπειρία», όπως λένε, οι ιδιοκτήτες τους χρεώνουν το δρομολόγιο έξι ευρώ. Μεταφέρουν σε καθημερινή βάση κατά τη θερινή περίοδο, κόσμο και ενίοτε και διάφορα φορτία, από το λιμάνι στα Φηρά. Καθημερινά κάνουν έως και πέντε φορές την ίδια διαδρομή.Η ιδιότυπη «βάρδια» τους, μπορεί να διαρκέσει έως και δέκα ώρες καθημερινά, και αυτό κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Πολλές φορές κατά την άνοδο τους στα Φηρά αναγκάζονται να γλύψουν κάποια πέτρα που δεν την έχει δει ο ήλιος για να δροσιστούν.Ο Tim Wass, διευθυντής της οργάνωσης Safe Haven for Donkeys αναφέρει σε άρθρο για το CNN Greece, πως «τα γαϊδουράκια υποφέρουν μυϊκά, σκελετικά ενώ οι σύνδεσμοι τους παθαίνουν μεγάλη ζημιά, εξαιτίας του βάρους που σηκώνουν και των σκαλοπατιών που ανεβαίνουν». Πολλά από αυτά πεθαίνουν μη μπορώντας να αντέξουν τα ατελείωτα δρομολόγια που τους επιβάλλονται από τους ιδιοκτήτες τους.Ζητούμε από τα αρμόδια όργανα, την εξασφάλιση και επιβολή κανόνων ευζωίας για τα γαϊδουράκια του νησιού, καθώς και τον περιορισμο (μέσω της σημαντικης μειωσης των καθημερινών διαδρομών καθώς και τον περιορισμό του φορτίου) ή και την οριστικη παύση της εκμετάλλευσης τους για σκοπούς κέρδους.Πολλοί τουρίστες όταν διαπιστώνουν από κοντά το βασανιστήριο που υπόκεινται αυτά τα ζώα, προκειμένου να διατηρηθεί αυτό το περιττό και εξοργιστικο ιδιότυπο «έθιμο», διαμαρτύρονται έντονα. Πολλοί από αυτούς ήδη κινητοποιουνται αφήνοντας τα σχόλια τους σε διάφορα τουριστικά site. Ήδη τα δυσμενή σχόλια έχουν γίνει θέμα σε πολλά άρθρα.Ας συμβάλλουμε όλοι, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης σταματώντας τημ ακραία εκμετάλλευση τους. ΕΔΩ ΥΠΟΓΡΑΦΩΤι λένε στην ATHENS VOICE οι άνθρωποι πουφροντίζουν τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης.Φιλοζωικές οργανώσεις διαμαρτύρονται έξω από ελληνικές Πρεσβείες, στο Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Παρίσι, το Βερολίνο. Θέλουν, όπως λένε, να βάλουν τέλος στην κακοποίηση των γαϊδουριών στη Σαντορίνη. «Μπείτε στη θέση τους», είναι το σύνθημά τους. Καλούν το ελληνικό υπουργείο Τουρισμού και τον Δήμαρχο Φηρών, να απαγορεύσουν το βασανιστήριο των ζώων. Την ίδια στιγμή στο νησί, τα γαϊδουράκια περιμένουν στη σειρά για τον επόμενο πελάτη τους. Μαζί και οι ιδιοκτήτες τους... Μια πινακίδα κατευθύνει τους τουρίστες «Donkey Station». Η δουλειά όμως έχει σπάσει. Ζήτημα πια αν θα κάνουν ένα δρομολόγιο την ημέρα κι ας περιμένουν από τις 6 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Ακόμα και οι πράκτορες, αποτρέπουν τους τουρίστες να πάρουν τα γαϊδουράκια και τους προτείνουν να πάρουν το τελεφερίκ.ΜΑΝΩΛΗΣ: «Κάνουμε ένα δρομολόγιο την ημέρα. Δεν φτάνει ούτε για να ταΐσουμε τα ζώα». Ο κύριος Μανώλης κάθεται στην αφετηρία με το καπελάκι του. Από το πρωί δεν έχει πάρει πελάτη. «Κάνουμε ένα δρομολόγιο την ημέρα και δεν μας φτάνει ούτε για το φαγητό των ζώων! 30 ευρώ κάνει η μπάλα. Είναι και τα πίτουρα και το νερό. Πού να φτάσουν; Οι οικολόγοι μας κυνηγάνε. Λένε ότι φορτώνουμε τα ζώα και τα βασανίζουμε! Ποιοι μωρέ, εμείς που τα έχουμε σαν παιδιά μας; Δείτε τα! Γυαλίζουν! Έχετε ξαναδεί τέτοια ζώα;».Ο κύριος Μανώλης είναι 70 χρόνων. Είναι στη δουλειά από 10 χρονών, πήγαινε μαζί με τον πατέρα του. Άλλη δουλειά δεν ξέρει να κάνει. Έτσι έζησε την οικογένειά του.Ο κύριος Χρύσανθος του φωνάζει από απέναντι. «Πες ότι μας καταστρέφουν. Πες ότι θέλουν να μας τελειώσουν». «Τώρα τους τουρίστες τους πάνε στο Αμμούδι… κι εμείς τους βλέπουμε από μακριά».ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ: «Τα γαιδουράκια φέρανε τους πρώτους τουρίστες στο νησί. Όταν δεν υπήρχε ούτε δρόμος, ούτε Αθηνιός, ούτε τελεφερίκ». «Μέχρι 200 κιλά σηκώνουν αυτά τα ζώα. Ο τουρίστας πόσο ζυγίζει; Εμείς προσέχουμε σε ποιο ζώο βάζουμε ποιον... Τον παχύ στο μεγαλόσωμο, τα παιδάκια στα μουλαράκια». Ο κύριος Χρύσανθος βουρκώνει. Με κοντά παντελονάκια τον έφερνε ο πατέρας του να μάθει τη δουλεια. «Κάποτε στην Ελλάδα κάναμε όλες τις οικοδομικές εργασίες με τα γαϊδούρια. Ακόμα και τώρα, τον χειμώνα, μου ζητάνε τα ζώα για μεταφορές στα στενά, και ξαφνικά θυμήθηκαν ότι τα βασανίζουμε και τα κακοποιούμε; Όσοι μας κατηγορούν να έρθουν να δουν πώς τα έχουμε».Οι πρώτοι τουρίστες φτάνουν. Μια Βραζιλιάνα ανεβαίνει στο άλογο και του μιλά στη γλώσσα της! Ένας Ινδός τουρίστας κρατιέται με το ένα χέρι και με το άλλο βγάζει σέλφι. Δοκιμάζει όλες τις γωνίες. Μπροστά του, σε ένα μικρότερο γαϊδουράκι, η γυναίκα του, με το παιδί τους στην αγκαλιά.«Εμείς φέραμε τους πρώτους τουρίστες στο νησί. Οι παππούδες μας! Όταν δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε δρόμος, ούτε Αθηνιός, ούτε τελεφερίκ. Τα γαϊδουράκια έφεραν τον τουρισμό στο νησί, και τώρα θέλουν να μας αφανίσουν. Να τελειώσουν το πιο παραδοσιακό επάγγελμα της Σαντορίνης. Πώς θα ζήσουμε; Έχουμε οικογένεια! Τρία κορίτσια έχω! Μια ζωή αυτή τη δουλειά κάνουμε. Όλη μέρα εδώ και φεύγουμε χωρίς μεροκάματο» συνεχίζει ο Χρύσανθος.ΜΑΤΘΑΙΟΣ: «Θέλουν να μας κάνουν ζημιά γιατί κάποιοι τους ταΐζουν. Τα συμφέροντα…». Ο Ματθαίος είναι ο νέος της παρέας. Αφήνει πρώτα τους παππούδες να μιλήσουν κι ύστερα παίρνει τον λόγο.«Τουλάχιστον να μην λένε ψέματα. Ελάτε να δείτε τα ζώα, να μας πείτε αν είναι κακοποιημένα. Πρώτα τρώνε τα ζώα και μετά εμείς. Μας σαμποτάρουν! Μέχρι και οι πράκτορες αποτρέπουν τους τουρίστες να πηγαίνουν με τα ζώα. Τους λένε ότι είναι επικίνδυνο. Όλα αυτά για να τρώνε 2-3 άτομα και εμείς να τους κοιτάμε! Οι οργανώσεις θέλουν να μας κάνουν ζημιά γιατί κάποιοι τους ταΐζουν. Τα συμφέροντα… Να φύγουμε εμείς που είμαστε εδώ τόσα χρόνια, για να βάλουν βαγονάκια… Γιατί μας το κάνουν αυτό, γιατί μας κόβουν το ψωμί;ΓΙΑΝΝΗΣ: «Η Σαντορίνη πουλάει γαϊδουράκια». «Υπάρχει Σαντορίνη χωρίς τα γαϊδουράκια της; Μαγνητάκια, μπλουζάκια, πετσέτες, καπέλα.. Η Σαντορίνη πουλάει γαϊδουράκια και αυτοί θέλουν να μας τελειώσουν. Οι ξένοι επιχειρηματίες ενοχλούνται γιατί τα γαϊδουράκια μυρίζουν και αφήνουν ακαθαρσίες! Ζώα είναι!».ΓΙΩΡΓΗΣ: «Εγώ αύριο δεν θα ρθω. Είναι σπάσιμο νεύρων να έρχεσαι και να φεύγεις χωρίς διαδρομή».Ανεβαίνουμε τα 610 σκαλιά γιατί -όπως μου λένε- πρέπει να συναντήσω τον Γιώργη. «Μας σαμποτάρουν γιατί έχουν συμφέροντα. Ούτε λεφτά για τα φάρμακά τους και τους γιατρούς δεν βγάζουμε. Εγώ αύριο δεν θα ρθω. Είναι σπάσιμο νεύρων να έρχεσαι και να φεύγεις χωρίς διαδρομή. Εμείς οι μεγάλοι κάτι κάναμε; Οι νέοι; Οι νέοι που ξέρουν να κάνουν μόνο αυτό; Τα παιδιά μου τα μεγάλωσα και τα σπούδασα με αυτή τη δουλειά και τώρα έχω 5 εγγόνια!».Ο Γιώργης είναι ο «αρχηγός», γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Εξήντα χρόνια στο ίδιο σημείο. Ήταν 7 χρονών όταν τον πήρε μαζί του ο παππούς του για να μάθει τη δουλειά και «δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του».«Ήρθε εδώ μια οικολόγος και κάπνιζε… Της λέω φύγε γιατί το μουλάρι το ενοχλεί ο καπνός!», λέει όλο καμάρι. «Το ζώο δεν είναι αμάξι, το έσβησες και τελείωσες… Είναι πλάσμα ζωντανό. Γεννήθηκαν στα χέρια μας, τι θα τα κάνουμε αυτά τα πλάσματα αν μας τελειώσουν, πώς θα τα ζήσουμε;».www.sophia-ntrekou.gr