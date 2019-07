periergaa

Ανακαλύφθηκαν πλανήτες στην κατοικήσιμη ζώνη του Teegarden | Διαστημικά Νέα (#3)

Ταξιδεύουμε στο σύστημα του αστέρα του Teegarden που φαίνεται να φιλοξενεί τουλάχιστον δύο πλανήτες στην κατοικήσιμη ζώνη του. Οι πλανήτες Teegarden b και Teegarden c είναι πιθανό να έχουν νερό σε υγρή μορφή στην επιφάνειά τους.

Δείτε επίσης:
1. Η δημοσίευση για την ανακάλυψη του αστέρα του Teegarden το 2003: https://ift.tt/2kePGbt
2. Άρθρο του Space.com για την ανακάλυψη των δύο πλανητών: https://ift.tt/2Fw6sKU
3. Η δημοσίευση για την ανακάλυψη των δύο πλανητών (2019): https://ift.tt/2kc8pEA
4. Η μελέτη για την κατοικησιμότητα των δύο πλανητών (2019): https://ift.tt/2lKYEOp
5. Τα χαρακτηριστικά των δύο εξωπλανητών σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Arecibo: https://ift.tt/2lKYGG1
6. Η ανακάλυψη του μικρότερου εξωπλανήτη που έχει ανακαλύψει το TESS μέχρι σήμερα (L 98-59 b): https://ift.tt/327Qi3R

Παρουσίαση-Επιμέλεια: Παύλος Καστανάς
Software: Space Engine, Universe Sandbox 2
Πηγές εικόνων: NASA, ESA, ESO, Pixabay (Creative Commons 3.0 License)