2019-07-17 16:35:35

Τι πρέπει να κάνεις με το νέο Mazda MX-5 || 4η γενιά



Τι πρέπει να κάνεις με το νέο Mazda MX-5 || 4η γενιά Η νέα γενιά (4η) του Mazda MX-5 είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά και με δύο κινητήρες 1.5 και 2.0 λίτρα με 132 και 184 ίππους αντίστοιχα. Επιπλέον διατίθεται με μαλακή και σκληρή οροφή και τιμές που ξεκινούν λίγο κάτω από τα 25.000 ευρώ. Μαζί με τον Δήμο Αρχοντούλη (Fanny Flutters Racing Team) πήραμε το αυτοκίνητο και κάναμε δύο απλά πράγματα που θέλει να κάνει οποιοσδήποτε βρεθεί πίσω από το τιμόνι του... Βόλτα στην παραλιακή και.. donuts! music: East - Lahar (audio library release), Everyone You Know - Letter Box, Good Vipbes by Dj Quads #mazda #mazdamx5 -------------------------------------------------- Περιγραφή Ο Βασίλης Σαρημπαλίδης είναι δημοσιογράφος, μέλος των ενώσεων ΕΣΗΕΑ, ΠΣΑΤ και AIPS και ασχολείται με το ρεπορτάζ του αυτοκινήτου. Είναι επικεφαλής στην ενότητα Auto - Moto του zougla.gr και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με πολλές καθημερινές πανελλαδικής εμβέλειας εφημερίδες, ραδιόφωνα αλλά και τηλεοπτικά κανάλια. Σημαντικό στοιχείο που τον διακρίνει είναι ο αυθεντικός και απλός τρόπος που παρουσιάζει τα θέματα, κάτι που μπορείτε να καταλάβετε από τα video στο κανάλι. periergaa

