Βραβεύτηκε η ελληνική ταινία “after crime” του Ροδίτη σκηνοθέτη Μιχαήλ Μαυρομούστακου στο διεθνή διαγωνισμό Best Shorts στην Καλιφόρνια.-Σπουδαία διάκριση της inpoint productions στα Best Shorts Competition Awards! Η γνωστή ελληνική εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών έλαβε μέρος στο διεθνή διαγωνισμό Best Shorts Competition με τη μικρού μήκους ταινία-ντοκιμαντέρ “aftercrime” και βραβεύτηκε στην κατηγορία Awards of Recognition!Η μικρού μήκους ταινία-ντοκιμαντέρ “after crime”, σε σκηνοθεσία του Μιχάηλ Μαυρομούστακου, είναι βασισμένη σε ειδικό αφιέρωμα της εκπομπής «Ανάδειξέ το», στο λειτούργημα του Ιατροδικαστή, που παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Άννα Νικολαΐδη και Ρούλα Σκουρογιάννη.«Το Best Shorts Competition είναι ένας καταξιωμένος από τη βιομηχανία του Κινηματογράφου, διεθνής διαγωνισμός διακρίσεων και βράβευσης για όλες τις μορφές και τα είδη των ταινιών μικρού μήκους, με συμμετοχές από όλες τις γωνιές της γης και, σίγουρα, η βράβευση του “after crime” αποτελεί μία σπουδαία νίκη για τις ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές, αλλά και μεγάλη αναγνώριση της καλής και ποιοτικής δουλειάς που κάνουμε στην inpoint productions, σε όλες τις παραγωγές μας. Μας δίνει πραγματικά δύναμη και επιπλέον κίνητρο να συνεχίσουμε το δημιουργικό μας έργο».Για πρώτη φορά νικήτρια η Ελλάδα στο Best Shorts Competition!Με το “after crime” , η Ελλάδα εισέρχεται στο μεγάλο κατάλογο των βραβευμένων χωρών του συγκεκριμένου θεσμού, καθώς μέχρι σήμερα, ο διεθνής διαγωνισμός Best Shorts Competition έχει απονείμει βραβεία σε παραγωγούς από τις χώρες: Αυστραλία, Μπαχρέιν, Μπαλί, Βραζιλία, Καναδά, Κίνα, Κολομβία, Κούβα, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Μάλτα, Μαρτινίκα, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Παραγουάη, Φιλιππίνες, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία, Ισπανία, Νότια Κορέα, Ελβετία, Ταϊβάν, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες!Σε αναμονή, λοιπόν, για το χρυσό αγαλματάκι, που θα σταλεί από τις ΗΠΑ το επόμενο χρονικό διάστημα, βρίσκονται οι υπεύθυνοι και οι συνεργάτες της inpoint productions.Λίγα λόγια για το “after crime”Ντοκυμαντέρ ''AFTER CRIME'' - Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας from Michail Mavromoustakos on Vimeo.Η μικρού μήκους ταινία-ντοκιμαντέρ “after crime”, σε σκηνοθεσία του Μιχάηλ Μαυρομούστακου, προβάλλει το έργο του Ιατροδικαστή και τις ιδιαίτερες δυσκολίες του μέσα από την πρότυπη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας, τις καινοτομίες και τις εφαρμογές σε θεσμικό, υπηρεσιακό, διοικητικό και ιατροδικαστικό επίπεδο, με αφορμή την ευρωπαϊκή διάκριση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η ταινία-ντοκιμαντέρ είναι βασισμένη σε ειδικό αφιέρωμα της εκπομπής «Ανάδειξέ το» (παραγωγής inpoint productions), στο λειτούργημα του Ιατροδικαστή, που παρουσίασαν η δημοσιογράφος, συγγραφέας και παραγωγός, Άννα Νικολαΐδη, και η δημοσιογράφος, Ρούλα Σκουρογιάννη.Το “after crime” είχε παρουσιαστεί στο 34ο Συνέδριο της Παγκόσμιας Ακαδημίας Νόμου και Ψυχικών Νόσων, στη Βιέννη. Το περιεχόμενο της ταινίας που ήταν συναφές με τη θεματολογία του συνεδρίου, αλλά και το πρωτότυπο θέμα που παρουσίαζε ενθουσίασε τους διοργανωτές, οι οποίοι, σε ειδική τελετή, πρόβαλαν την ταινία-ντοκιμαντέρ, παράλληλα με την πρωτότυπη εισήγηση της Ελληνίδας ιατροδικαστή, Αποστολίας Ακριβούση, η οποία συνεργάστηκε και στην ταινία.Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη το “after crime” έχει λάβει μέρος σε πολλά φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου απέσπασε πολύ θετικά σχόλια. Το πρώτο μεγάλο βραβείο, ωστόσο, ήρθε από την Αμερική και αυτό αποτελεί καλό οιωνό για πολλές και αξιόλογες μελλοντικές διακρίσεις.Λίγα λόγια για το Best Shorts CompetitionΤο Best Shorts Competition είναι ένας μοναδικός διαγωνισμός στην κινηματογραφική βιομηχανία. Πρόκειται για ένα διεθνή διαγωνισμό βραβείων –και όχι για ένα φεστιβάλ κινηματογράφου με την παραδοσιακή έννοια– ο οποίος επιτρέπει σε κινηματογραφιστές από όλο τον κόσμο να λάβουν μέρος με τις ταινίες τους.Το Best Shorts Competition ιδρύθηκε το 2011 και καθιερώθηκε αμέσως ως ένας πρωτοποριακός παγκόσμιος διαγωνισμός που προσπαθεί να δώσει στους ταλαντούχους σκηνοθέτες, παραγωγούς, ηθοποιούς, δημιουργικές ομάδες και δημιουργούς νέων μέσων τη θετική προβολή που αξίζουν. Αναδεικνύει και επιβραβεύει τα επιτεύγματα των σκηνοθετών και παραγωγών που δημιουργούν ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ υψηλής ποιότητας. Με προϋπόθεση συμμετοχής τη διάρκεια έως 57 λεπτά, ταινίες, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικά πιλοτικά προγράμματα, κινούμενα σχέδια, εκπαιδευτικά προγράμματα, remixes & mashups, μουσικά βίντεο, webisodes και μικρές παραγωγής με προβολής στο youtube, μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.Οι ταλαντούχοι νικητές του Best Shorts Competition έχουν κερδίσει ή διακριθεί σε μεγάλες διοργανώσεις βράβευσης με βραβεία Oscars, Emmys, Tellys και άλλα.Κάθε χρόνο στο Best Shorts Competition υποβάλλονται χιλιάδες συμμετοχές. Η ποιότητα και η δημιουργικότητα διακρίνονται και επιβραβεύονται σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες βραβείων: Best of Show, Award of Excellence, Award of Merit και Award ofRecognition.