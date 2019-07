2019-07-20 13:41:51

Σουβλακι σφυριδας εχετε φαει??



Μεγαλη κυρια η θαλασσα οτι θελει κανει και κανεναν δεν ρωταει,μια δοκιμη καναμε με ψητο σουβλακι σφυριδας στα καρβουνα ειναι κατι διαφορετικο και πολυ νοστιμο δοκιμαστε το , εχετε την καλημερα μας, σας ευχαριστω που συνεχιζεται και παρακολουθειτε τα βιντεακια μας,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

