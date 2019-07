aetos-grevena

Δείτε το Video του τραγουδιού "Το΄βαλα σκοπό". Στο κλαρίνο ο Αλέξης Κασιάρας, που έκανε και την σκηνοθεσία.Γιώργος Αγγέλης - Το΄βαλα σκοπό New 7-2019Μουσικη:Μπαμπης ΦωτιουΣτίχοι: Θοδωρής ΖάναςΣκηνοθεσια:Αλέξης ΚασιάραςSubscribe here https://www.youtube.com/user/tisfiusFacebook Page https://www.facebook.com/mpampisfotiouInstagram Page https://www.instagram.com/mpampisfoti CREDITSΕνορχήστρωση:Μπάμπης ΦωτίουΚαλλιτεχνική Επιμέλεια:Μπάμπης ΦωτίουΚλαρίνο: Αλέξης ΚασιάραςΚιθάρες&Μπάσο:Μπάμπης ΦωτίουΑκορντεόν:Μπάμπης ΜέτσιοςΠλήκτρα:Νίκος ΤάσσηςΚρουστά:Σάκης ΚαρακώσταςΤύμπανα Programming:Μπάμπης Μέτσιος-Νίκος ΤάσσηςΗχογράφηση:STUDIO FOTIOY -Ηχοληψία:Μπάμπης ΦωτίουΜίξη-Μάστερ:Μπάμπης Φώτιου STUDIO FOTIOYΠαραγωγή Μπάμπης Φωτίου για το Mpampis Fotioy Official music channel 7/2019ΣΤΙΧΟΙ:Μια γειτόνισσα ξανθιάμου΄χει κάψει την καρδια μουέχασα τα λογικαέχω πάθει τη ζημία μουΤο ΄βαλα σκοπόθα την παντρευτώθα της βάλω βέρασύντομα μια μέραΜια γειτόνισσα ξανθιάμου΄χει πάρει τα μυαλα μουκάνω πράγματα τρελλάεχω παθει τη ζημια μουΤο ΄βαλα σκοπόθα την παντρευτώκαι για ΄κεινη παίρνωορκο στο Θεό#ΤοΒαλαΣκοπό #ΓιώργοςΑγγέλης#MpampisFotioyOfficial