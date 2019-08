anatakti

Δύο από τα εκτός δρόμου οχήματα με κορυφαία τεχνολογία που κυριαρχούν στις καρδιέςτων φίλων των off road αυτοκινήτων εδώ και δεκαετίες συναντιούνται στο Graz στην Αυστρία.Δύο αυτοκίνητα από το ίδιο εμπορικό σήμα Mercedes-Benz με κοινή πορεία (εκτός δρόμου) αλλά διαφορετικές κατηγορίες: Το G-Class ανοίγει τον δρόμο προς την ελευθερία στον τομέα των επιβατικών αυτοκινήτων και το Unimog στα επαγγελματικά. Το πρώτο γιορτάζει 40 χρόνια παραγωγής ενώ το δεύτερο ξεπερνά τα 70 χρόνια. Το video που κυκλοφόρησε η Mercedes-Benz ήταν ένας λόγος για να βρεθούν και τα δύο για μια σύνοδο κορυφής.Υπάρχουν οχήματα που «ξυπνούν» το παιδί (το άτακτο σίγουρα) σε κάθε ενήλικα, τον σπρώχνουν στην περιπέτεια και προκαλούν την παιδική παρόρμηση. Τα G-Class και Unimog είναι δύο από αυτά. Ως μοναδικοί χαρακτήρες, και τα δύο ακολουθούν το δικό τους δύσκολο… μονοπάτι εδώ και πολλές δεκαετίες.Αυτό το μονοπάτι αρχίζει συχνά όπου τα άλλα έχουν ήδη φτάσει στο τέλος τους και τα δύο οχήματα συνεχίζουν χάρη στις ικανότητες εκτός δρόμου. Επιπλέον και τα δύο οχήματα έχουν αποδείξει την αξιοπιστία και την ικανότητά τους να φτάσουν οπουδήποτε αλλά και γρήγορα αφού έχουν συμμετοχές σε αγώνες όπως το Rally Dakar.Επιπλέον, Unimog και G-Class μοιράζονται ανθεκτικότητα, και τεράστια ποικιλία μοντέλων, με την οποία ικανοποιούν σχεδόν κάθε πελάτη. Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι έχουν πρωταγωνιστήσει στα studio του Hollywood: Στα blockbusters «Jurassic World» του 2015 και «Transformers: The Last Knight» του 2017, τα εικονικά μοντέλα μοιράστηκαν την οθόνη, με ηθοποιούς.