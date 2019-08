Για όσους δεν γνωρίζουν ένα ουράνιο σώμα το οποίο θα μπορούσε κάποτε να πέσει στην Γη (όπως έγινε πολλές φορές στο παρελθόν) με διάμετρο λίγων δεκάδων μέτρων μπορεί να προκαλέσει καταστροφή ανυπολόγιστου μεγέθους ενώ με διάμετρο που ξεπερνάει το χιλιόμετρο κινδυνεύουν με εξαφάνιση τα περισσότερα έμβια είδη.Ένας τέτοιος αστεροειδής θα μπορούσε να δημιουργήσει ακόμα και έναν «πυρηνικό χειμώνα» δηλαδή να σηκώσει τόσο μεγάλα σύννεφα σκόνης που να μην επιτρέπουν για πολλά χρόνια να εισέρχονται οι ακτίνες του ήλιου, κάτι που θα προκαλέσει ανυπέρβλητο κρύο.Πάντως έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια η συζήτηση του τι μπορεί να κάνει η Ανθρωπότητα σε περίπτωση που ένας μεγάλος αστεροειδής δεν «αστοχήσει».Άλλωστε το ιερό βιβλίο της «Αποκάλυψης» έχει προβλέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο σε κάποιο μέλλον το οποίο ουδείς ξέρει πότε είναι να συμβεί.'Ενας αστεροειδής φαίνεται πως θα ξεκινήσει κάποια στιγμή τις ίδιες τις διαδικασίες της Αποκάλυψης«Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε, και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας καιόμενος ως λαμπάς, και έπεσεν επί το τρίτον των ποταμών, και επί τας πηγάς των υδάτων·και το όνομα του αστέρος λέγεται Αψινθος· και έγεινε το τρίτον των υδάτων άψινθος, και πολλοί άνθρωποι απέθανον εκ των υδάτων, διότι επικράνθησαν.»Μέγεθος σαν εκείνο της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας έχει ο αστεροειδής 2019 OU1 που προσεγγίζει τη Γη με ταχύτητα 46.800 χλμ/ώρα, έχοντας ενέργεια ίση με εκείνης μιας πυρηνικής βόμβας ικανής να ισοπεδώσει ολόκληρες πόλεις.Ένας τεράστιος αστεροειδής, με την επωνυμία 2019 OU1, αναμένεται να πλησιάσει τη Γη στις 28 Αυγούστου στην πολύ κοντινή, για τα αστρονομικά μεγέθη, απόσταση των 0,00687 αστρονομικών μονάδων (μια αστρονομική μονάδα είναι η μέση απόσταση του πλανήτη Γη από τον Ήλιο), ανέφεραν οι επιστήμονες του εργαστηρίου Jet Propulsion Laboratory της NASA.Υπολογίζεται ότι έχει μέγεθος 150 μέτρων και θα περάσει από τη Γη με την τεράστια ταχύτητα των 13 χλμ/δευτ. ή αλλιώς των 46.800 χλμ/ώρα.Σύμφωνα με την κλίμακα Apollo, που κατηγοριοποιεί τους αστεροειδείς που προσεγγίζουν τη Γη, το συγκεκριμένο ουράνιο σώμα διαθέτει το μέγεθος ώστε να προκαλούσε σημαντική ζημιά στον πλανήτη μας.Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου διαστημικού βράχου αποτελεί ο μετεωρίτης που εξερράγη στην ατμόσφαιρα κοντά στη ρωσική πόλη Chelyabinsk, το Φλεβάρη του 2013, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 1000 άνθρωποι να τραυματιστούν, κυρίως από σπασμένα γυαλιά από το ωστικό κύμα.Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος, οι πιθανώς επικίνδυνοι αστεροειδείς χαρακτηρίζονται βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων που υπολογίζουν τη δυνατότητα των αστεροειδών να πραγματοποιήσουν «απειλητικά κοντινές προσεγγίσεις στη Γη». Ειδικότερα, πρόκειται για εκείνους τους διαστημικούς βράχους που περνούν σε απόσταση μικρότερη των 0.05 αστρονομικών μονάδων.Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο αστεροειδής που πλησιάζει προς το μέρος μας λέγεται να έχει μέγεθος ανάλογο εκείνου της Μεγάλης Πυραμίδας στη Γκίζα, όπως μετέδωσε η Daily Star.Μόλις μερικές εβδομάδες πριν, ένας αστεροειδής μεγέθους «καταστροφέα πόλεων», ο 2019 ΟΚ - είχε ανάλογες διαστάσεις με τον παραπάνω αστεροειδή – πέρασε «ξυστά» από πάνω μας, σε απόσταση μικρότερη από το 1/5 της απόστασης Γης – Σελήνης.​Υπολογίζεται ότι ο συγκεκριμένος αστεροειδής, που έγινε αντιληπτός και παρακολουθήθηκε πολύ καθυστερημένα για οποιαδήποτε αντίδραση, είχε την ενέργεια μιας ατομικής βόμβας ικανής να ισοπεδώσει μια ολόκληρη πόλη.Πάντως ένας αστεροειδής φαίνεται πως θα ξεκινήσει κάποια στιγμή τις ίδιες τις διαδικασίες της ΑποκάλυψηςΜε διάμετρο μεταξύ 620 και 700 μέτρων εάν έπεφτε στην Γη όντως θα έφερνε το θάνατο και τον ζόφο στην Ανθρωπότητα αφού μόνο από την σύγκρουση θα κατέστρεφε ολοσχερώς μια ήπειρο.Οι υπόλοιπες απλά θα ζούσαν έναν πυρηνικό «χειμώνα»Πάντως μετά την εμφάνιση αλεπούδων στο όρος του Ναού στην Ιερουσαλήμ έχουν αρχίσει πάλι να μπαίνουν ιδέες A City-killer #asteroid, named #2019OK got scarily close to earth and astronomers didn't know about it until it was just days away pic.twitter.com/Ov6z4ihkTN— Richard Grune (@0406Guno) 27 Ιουλίου 2019