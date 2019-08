paraklisi

Στη σύνταξη ανοικτής επιστολής υπέρ του επισκόπου Μόρφου, Νεοφύτου, προχώρησαν 38 επιστήμονες, μετά την πρωτοφανή δίωξη που δέχθηκε για τις δηλώσεις του.ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ κ. Νεοφύτου, επισκόπου Μόρφου19 Αυγούστου 2019Βλέποντας την άδικη δίωξη του σεπτού Ιεράρχη της Ορθοδοξίας Μητροπολίτου Μόρφου κ.κ. Νεοφύτου, μαθητού των μεγάλων Αγίων Γερόντων των καιρών μας, αποφασίσαμε να πάρουμε θέση.Κατηγορούν τον Μητροπολίτη Μόρφου για ρατσισμό επειδή σε συγκέντρωση Χριστιανών είπε τα αυτονόητα, αυτά που πιστεύει η Εκκλησία και αυτά που παραδεχόταν η κοινωνία μας (σε Ελλάδα και Κύπρο) μέχρι πριν από λίγα χρόνια για την ‘κατά φύσιν’ και ‘παρά φύσιν’ σεξουαλική σχέση, για την ομοφυλοφιλία και για τις εκτρώσεις.Ο επίσκοπος Μόρφου έδωσε πιθανή επιστημονική εξήγηση της ομοφυλοφιλίας χωρίς να προσβάλει πρόσωπα. Για την Εκκλησία, όλα τα πρόσωπα είναι εικόνες Χριστού, άρα ιερά και αξιαγάπητα, η αμαρτία όμως δεν είναι αποδεκτή διότι καταστρέφει τον άνθρωπο. Ένας επίσκοπος ομιλεί με αγάπη στο ποίμνιό του, θέλοντας να το διαφυλάξει! Αυτό με κανένα τρόπο δεν συνιστά υποκίνηση των ακροατών σε μίσος ή σε βιαιοπραγία εις βάρος άλλων! Πού είδαν κάποιοι την «προσβολή», την «υποκίνηση μίσους», τον «ρατσισμό»;Παραδόξως, διώκεται ένας ιεράρχης που κηρύττει το λόγο της Ορθοδοξίας όπως συμβαίνει κατά τα τελευταία 2.000 έτη, αλλά δεν διώκονται εκείνοι που συστηματικά προσβάλλουν τα Θεία και το εθνικό σύμβολο με λόγια και πράξεις!Εάν ένας επίσκοπος διώκεται διότι μαρτυρεί την διδασκαλία της Εκκλησίας, τότε όλοι διωκόμεθα. Μήπως πίσω απ’ αυτήν την ανίερη, μαζική επίθεση, κρύβονται τελικά προθέσεις φίμωσης του Ιεράρχη και της Ορθοδοξίας γενικώτερα για ζητήματα πίστεως;Θεωρούμε ότι η ενορχηστρωμένη επίθεση κατά του Μόρφου θέλει να παρασύρει την Δικαιοσύνη της Κύπρου σε ποινικές διώξεις (ως εάν οι Εισαγγελείς να μην γνωρίζουν τη δουλειά τους), ώστε να τρομοκρατηθούν Ιεράρχες και πιστοί για να μην μιλούν τον λόγο του Θεού και των Πατέρων.Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι θεωρούμε αδικαιολόγητη και άδικη την επίθεση κατά του Μητροπολίτου Μόρφου κ.κ. Νεοφύτου. Η διατύπωση των θέσεών του αποτελεί όχι μόνο συνταγματικό του δικαίωμα αλλά και ηθική υποχρέωσή του προς τα πνευματικά του τέκνα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Αρχηγός της Αστυνομίας της Κύπρου θα διαπιστώσει το αβάσιμο της κατηγορίας περί ενδεχόμενης διάπραξης ποινικού αδικήματος και ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου αλλά και της Ελλάδος θα προβάλουν την διδασκαλία της Εκκλησίας περί ομοφυλοφιλίας όπως είναι διατυπωμένη στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη (π.χ.: Προς Ρωμαίους 1, 26-32, Προς Κορινθίους Α’ 6, 9-11, Ιούδα, 7, Λευιτικόν Κ, 13) και στους λόγους των Αγίων Πατέρων και, βάσει αυτής, θα υπερασπίσουν τον Πανιερώτατο κ. Νεόφυτο.Υπογραφές (κατ’ αλφαβητική σειρά)Ανδρεάτος Αντώνιος, Καθηγητής Πληροφορικής Σχολής ΙκάρωνΑντωνιάδης Ιωάννης, Δρ Φυσικής, εκπαιδευτικός, ΘεσσαλονίκηΑποστολάκης Μιχαήλ, Ιατρός Καρδιολόγος, Gloucester, UKΒασιλειάδης Δαμιανός, εκπαιδευτής, συγγραφέαςΒιδάλης Μιχαήλ, Αρχιτέκτων, Δρ Αστικής ΚοινωνιολογίαςΔενάζης Σπυρίδων, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου ΠατρώνΔροσίτης Ιωάννης, Δρ Μηχανικός Υπολογιστών, Lead Platform Engineer at European Banking Authority, Paris, FranceΙεραπετρίτης Δημήτρης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών ΕπιστημώνΙστσέν Δημοσθένης, Ιατρός ΚαρδιολόγοςΚαρακατσάνης Κωνσταντῖνος, τ. Καθηγητής Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς ΑΠΘΚαψοκαβάδης Αλέξανδρος, Δρ Εθνομουσικολογίας, Μουσικός, ΣυνθέτηςΚοζυράκης Εὐμένιος, Πολιτικός ΜηχανικόςΚουρούμαλης Ηλίας, Ομότιμος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής Παν. ΚρήτηςLazaridis Anastasios, PhD, Prof Emeritus, Widener Univ, PA, USALazaridis Christina, PhD, Chemist, USAΜαυρίδης Σταύρος, Ιατρός παθολόγοςΜεταλληνός Δημήτριος, Δρ Ιστορίας Ιονίου ΠανεπιστημίουΜπακάλης Ναούμ, τέως Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας & άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης, Εθνικό Ίδρυμα ΕρευνώνΝατσιός Δημήτριος, ΔάσκαλοςΝτόκος Σωκράτης, Associate Professor of Biomedical Engineering, Sydney AustraliaΝτούλης Ανδρέας, Καθηγητής Βιολογίας, Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΟἰκονομάκος Ἐλευθέριος, Συνταξ. Μηχανολόγος-‘Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ, PhD Univ. of StrathclydeΠαναγόπουλος Εμμανουήλ, Αμ. Επ. Καθηγητής Χειρ/κής ΕΚΠΑ, τ. Συντ/στής Δ/ντής ΕΣΥ, Νοσοκ. Ο Άγιος ΣάββαςΠαπαγιάννης Γρηγόριος, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας ΔΠΘΠαπαδόπουλος Νικόλαος, MD, PhD, FEBO, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘΠαύλος Γεώργιος, τ. Αν. Καθ. φυσικής και φιλοσοφίας Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘΠελίδου Συγκλητή-Ερριέττα, Νευρολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΠετρουλέας Βασίλειος, Δρ Φυσικός, τ. δ/ντής ερευνών ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»Poulinas Athanasios & Afroditi, Florida, USAΡήγος Ευάγγελος, πλοίαρχος Ε.Ν. τ. Director Hellenism ΑΧΕΠΑ Αθηνών HJ-1, ΒΒΑ PACE Univ.Ρουπακιά Σοφία, BSc, MA, Learning & Training Manager, London, UKΣακαρίδης Χρῆστος, Υπ. Διδάκτωρ Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο (ΕΤΗ) ΖυρίχηςΣταμπολιάδης Ηλίας, Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων/ Μεταλλουργός, τ. Καθηγητής Πολυτεχνείου ΚρήτηςΣχοινάς Ιωάννης, Οικονομολόγος & ΘεολόγοςΣωτηρόπουλος Δημήτριος, ΟδοντίατροςΤσελεγγίδης Δημήτριος, τ. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘΤσολάκη Μάγδα, Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ, Διευθύντρια Α΄ Νευρολογικής Κλινικής, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer, Συντονίστρια του εργαστηρίου Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (ΚΕΔΕΚ)Χατζόπουλος Ιωάννης, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου ΑιγαίουΗ ΟΜΙΛΙΑἈνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων E΄ Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ Νεόφυτο (Ακάκι Μόρφου)