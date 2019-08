2019-08-21 17:05:45

Η Apple Arcade αποκαλύπτεται λίγο περισσότερο. Μετά τις πρώτες εικόνες αυτό το Σαββατοκύριακο , έχουμε την προβολή σε ένα βίντεο που δοκιμάζει την υπηρεσία σε ένα υπολογιστή Mac.



Ως υπενθύμιση, η Apple Arcade θα υποστηρίζεται επίσης σε iPhone, iPad και Apple TV και θα παίξει περισσότερα από 100 παιχνίδια χωρίς διαφήμιση και χωρίς αγορά. Η συνδρομή θα είναι 4,99 δολαρια / μήνα και θα είναι συμβατή με το χαρακτηριστικό Family Sharing.



Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε από το 9to5Mac, δείχνει πώς φαίνεται η Apple Arcade, πώς να εγγραφείτε και πώς είναι η εμπειρία των παιχνιδιών.Η διαδικασία είναι αρκετά κλασική για όσους έχουν ήδη χρησιμοποιήσει στο App Store, επιλέγουμε ένα από τα προτεινόμενα παιχνίδια, κάνουμε κλικ στο κουμπί "Get" και αφήνουμε να γίνει η λήψη. Η δοκιμαστική φάση είναι αποκλειστικά για τους εργαζόμενους, όπου η Apple τονίζει τα παιχνίδια της Χελώνας, Down in Bermuda, Hot Lava, Kings of the Castle, Sneaky Sasquatch και Frogger στην Toy Town .



Τα παιχνίδια για την ώρα που προτείνονται είναι πιο πολύ για κινητά παιχνίδια. Είμαστε πολύ μακριά ακόμη από μια εμπειρία που μπορεί να βρεθεί απέναντι σε ένα PlayStation, ένα Xbox ή ένα Switch. Είναι βέβαιο ότι η Apple θα πρέπει να εμπλουτίσει γρήγορα τον κατάλογό της για να ωθήσει τους πελάτες να εγγραφούν.



Το Apple Arcade θα ξεκινήσει αυτό το φθινόπωρο και η Apple θα ανακοινώσει σύντομα μια ακριβέστερη ημερομηνία.

