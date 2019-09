periergaa

ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣΜετάφραση/υποτιτλισμός από τον φίλο μου Κυριάκο Παρακάτω η περιγραφή από τον ίδιο Στο πολύ κοντινό μας μέλλον πρόκειται να βιώσουμε μία διαστατική μετατόπιση από την βαριά, πυκνή, οργανική 3η διάσταση στην πιο φωτεινή, αραιή, κρυστάλλινη 4η διάσταση. Τα σώματα μας θα μετατραπούν σε φως και ενέργεια, οι πυρήνες των ατόμων των κυττάρων μας θα γεμίσουν με φως και τα τοιχώματα των κυττάρων μας θα μετατραπούν σε κρυστάλλινα. Τα σώματα μας θα πάρουν μία ημιδιαφανή όψη, θα είμαστε πολύ υγιής, πιο ψηλοί, θα ζυγίζουμε πολύ λιγότερο και όλες οι αρρώστιες τις τρισδιάστατης ζωής θα πάψουν να υπάρχουν, θα εξαλειφθούν από το σώμα μας την ίδια στιγμή της μετατόπισης η οποία θα είναι στιγμιαία. Θα αποκτήσουμε ικανότητες όπως η τηλεπάθεια, η τηλεκίνηση και η τηλεμεταφορά και πολύ καλύτερη όραση. Πλέον δεν θα πεθαίνουμε θα ζούμε 6.000 με 10.000 χρόνια διαρκώς εξελισσόμενοι αποκτώντας συνεχώς καινούριες εμπειρίες πριν μεταβούμε στην 5η διάσταση. Θα χρειάζεται να αναπαυόμαστε πολύ λιγότερο περίπου 2 με 3 ώρες βαθύ ύπνου και θα αυτοσυντηρούμαστε από την ενέργεια του άστρου μας δηλαδή του ήλιου. H λήψη τροφής δεν θα είναι απαραίτητη παρά μόνο για τα παιδιά μέχρι κάποια ορισμένη ηλικία πριν ενηλικιωθούν. Ακόμα και η διαδικασία τεκνοποίησης θα αλλάξει. Το παιδί θα γεννιέται με την συνεχιζόμενη αδιάσπαστη ενεργειακή εστίαση της σκέψης των 2 γονιών στην ιδέα της γέννησης ενός παιδιού έχοντας τα σώματα τους ενωμένα. Μια πραγματικά πανέμορφη διαδικασία. Την στιγμή της μετατόπισης στην 4η διάσταση η ανόργανη ύλη δηλαδή τα άτομα που αποτελούν την ανόργανη ύλη των κτιρίων, των αυτοκινήτων, της ασφάλτου, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και όλων των άλλων υλικών θα διασπαστούν, θα αποσυντεθούν και θα εξαφανιστούν λόγω του ότι δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στην νέα συχνότητα. Αντιθέτως η έμβια οργανική ύλη η οποία θα έχει ήδη προσαρμοστεί στις νέες δονήσεις του πλανήτη θα μετατραπεί ανώδυνα σε φως και ενέργεια, χωρίς κανένα πόνο. Τα σώματα μας από την αναλογία 3/4 οργανικής ύλης και 1/4 φωτός-αντι-ύλης που βρίσκονται τώρα θα μεταφερθούν στην αναλογία σώματος 1/4 κρυστάλλινης ύλης και 3/4 φωτός-αντι-ύλης. Η Γη σαν ζωντανή οντότητα που είναι μόλις αλλάξει διάσταση θα πάρει την ίδια κρυστάλλινη και πολύ λαμπερή εξωτερική μορφή και όψη, όμοια με αυτή των πλανητών που βρίσκονται στο κοντινότερο αστρικό σύστημα της Γης, τους Πλειάδιους στον αστερισμό του Ταύρου. https://ift.tt/2PBMrd7... Όπως λένε οι Πλειάδιοι το μέλλον σας θα συναντηθεί με το παρόν μας και όλα τα γεγονότα έχουν ενορχηστρωθεί και σχεδιασθεί έτσι ώστε να σας φέρουν συλλογικά σαν είδος σε μια νέα κατάσταση ύπαρξης στην μεγαλύτερη οκτάβα έκφρασης του φωτός. ✨ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Γαλαξιακό Συμβούλιο επισκεφτείτε το site : https://ift.tt/19auc26 σχετικο νήμα στο σάιτ μου https://ift.tt/2zI6jka Email και paypal μου : vasiliki42@hotmail.com facebook https://ift.tt/2ORjeFS twitter https://twitter.com/Vasoula2908 το κσνάλι μου στο dailymotion https://ift.tt/2BkiVhU-------------------------------------------------- ΕΛΛΑΔΑ: Λόγια δεν την περιγράφουν, κι έτσι μια γαλανόλευκη αρκεί... Είναι το κύτταρο πολιτισμού και γνώσης, ΠΡΕΠΕΙ να ειναι πέρα και πάνω από σοφιστείες ιεραρχών, πολιτικών και...αμπελοφιλοσόφων! Είναι φιλοσοφία και στάση ζωής. Είναι η δική μου πατρίδα! GREECE: No words to describe it, so I'll stand in silent awe before it's blue and white flag... It's the primary cell of civilization, culture and knowledge...and it HAS to be beyond and above the sophism of politicians, priests and others who see themselves as great minds and philosophers... It is philosophy in it self, and a way of life. It's my beloved land!