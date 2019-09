periergaa

Η ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣΜετάφραση/υποτιτλισμός από τον φίλο μου Κυριάκο Παρακάτω η περιγραφή από τον ίδιο Ο Πλειάδιας ψυχικής καταγωγής γήινος αντιπρόσωπος του Γαλαξιακού Συμβουλίου Τόλεκ μας ανακοινώνει την οριστική ματαίωση της ερπετοειδούς ατζέντας και την μεγάλη νίκη του Γαλαξιακού Συμβουλίου κατά των ερπετοειδών για την απελευθέρωση της Γης και των ανθρώπων της. ? Από το 2000 εώς και σήμερα το Γαλαξιακό Συμβούλιο με τις βιόσφαιρες του επενέβη και κατάφερε να απομακρύνει όλα τα ερπετοειδή στοιχεία από το ηλιακό μας σύστημα καθώς και από το υπέδαφος και υποθαλάσσια της γης όπου κρύβονταν και υλοποιούσαν την ατζέντα τους. Και η ατζέντα τους ήταν η σταδιακή μετατροπή του ανθρώπινου DNA σε ερπετοειδές DNA στην γη και σε ολόκληρο τον Γαλαξία μέσω των συνεχιζόμενων χαμηλών συχνοτήτων φόβου που επέβαλαν στους πλανήτες που κατακτούσαν. Γιατί οι ερπετοειδής είναι γενετιστές και ξέρουν ότι όταν τα όντα που κατοικούν σε έναν πλανήτη δονούνται συνεχώς σε χαμηλές συχνότητες φόβου επιβίωσης, τότε ο πλανήτης ολόκληρος και αυτός με την σειρά του δονείται στην ίδια χαμηλή συχνότητα. Αυτή η χαμηλή συχνότητα ταιριάζει περισσότερο με την χαμηλή συχνότητα της φυλής τους και σταδιακά το DNA όλων των όντων των πλανητών που κατακτούν μετατρέπεται σε ερπετοειδές. Έχουν κατακτήσει ολόκληρους γαλαξίες με αυτόν τον τρόπο γι αυτό και το Γαλαξιακό Συμβούλιο αποφάσισε να επέμβει με τις βιόσφαιρες του γιατί εάν θα επέτρεπε την κυριολεκτική γενοκτονία της ανθρώπινης φυλής στον Γαλαξία μας τότε αυτό το γεγονός θα είχε καταστροφικές συνέπειες και για τον Γαλαξία της Ανδρομέδας. Μας επέβαλαν λοιπόν τους πολέμους και το νομισματικό σύστημα για χιλιάδες χρόνια για να μας κρατούν σε μια διαρκή κατάσταση φόβου επιβίωσης. Νομισματικό σύστημα δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον σύμπαν είναι χαρακτηριστικό μόνο κατεκτημένων φυλών. Το DNA είναι το συμπαντικό νόμισμα και ο μοναδικός πλούτος που έχουμε και όσο το DNA μας επαναενεργοποιείται μέσω της νέας κοσμικής ενέργειας που φτάνει στην Γη και της ανόδου των δονήσεων του πλανήτη μας τόσο περισσότερο θα βλέπουμε πιο καθαρά την αλήθεια και θα δυναμώνουμε. Στο σήμερα η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να διατηρήσει τις χαμηλές δονήσεις φόβου του πληθυσμού κυρίως μέσω της ολοένα αυξανόμενης πίεσης που ασκεί το νομισματικό σύστημα μέσω των κυβερνήσεων και των τραπεζών, αλλά μάταια. Γνωρίζει πολύ καλά ότι η μετάβαση της γης στην 4η διάσταση είναι αναπόφευκτη και προσπαθεί να παρατείνει την παραμονή της Γης στην 3η διάσταση για να διατηρήσει την εξουσία της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν θα το καταφέρνει για πολύ. Το κεφάλι του φιδιού έχει κοπεί και το σώμα σπαρταράει απεγνωσμένα να μείνει στη ζωή. Η Γη περιστοιχίζεται πλέον από καλοπροαίρετες φυλές και το Γαλαξιακό Συμβούλιο το οποίο με τις 12 βιόσφαιρες του έχει εισέλθει στο ηλιακό μας σύστημα για να εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση της γης στην 4η διάσταση.