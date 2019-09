parapona-rodou

Μυρίζει μπαρούτι στο Αιγαίο – Αθήνα και Άγκυρα δέσμευσαν την ίδια περιοχή ανοιχτά του Καστελλόριζου – Ελληνικά πολεμικά πλοία απέναντι από τουρκικά - Φόβοι για ανάφλεξηΕπικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παρατηρείται στο Αιγαίο, με τη χώρα μας να αντιδρά δυναμικά πλέον στις τουρκικές προκλήσεις.Βλέποντας το καθεστώς Ερντογάν να εμμένει στην αδιάλλακτη στάση της προκλητικής ρητορικής και των προκλήσεων με στόχο την υφαρπαγή μέρους της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η Αθήνα για πρώτη φορά αντιδρά με ηχηρό τρόπο δεσμεύοντας την ίδια περιοχή με την Άγκυρα, ίδια μέρα και ώρα.Η στρατιωτική παρουσία και των δύο δυνάμεων στην εν λόγω περιοχή που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση, ωστόσο, το γεγονός ότι η Αθήνα αντιδρά πλέον δυναμικά απέναντι στις προκλήσεις της Άγκυρας αποτελεί θετική εξέλιξη και αναμφισβήτητα στέλνει μήνυμα στον «σουλτάνο» ότι δεν μπορεί να λειτουργεί ως «πειρατής» στην ανατολική Μεσόγειο.Οι κινήσεις αυτές γίνονται την στιγμή που ο Ταγίπ Ερντογάν δεν αρκείται πλέον να διακηρύσσει το νέο δόγμα της Τουρκίας της «Γαλάζιας Πατρίδας» που βάφει τουρκικό το μισό Αιγαίο και όλη την ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά και να το επιδεικνύει στους χάρτες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.«Κρίσιμη μέρα - Θα υπάρξει ένταση στο Καστελλόριζο»Ως κρίσιμη, χαρακτηρίζουν την σημερινή ημέρα τα τουρκικά ΜΜΕ, λέγοντας πως μπορεί να αποτελέσει αιτία για επεισόδια στο Αιγαίο.Όπως αναφέρουν, για σήμερα η Τουρκία έχει εξαγγείλει ασκήσεις στην ευρύτερη περιοχή στο Καστελόριζο σύμφωνα με την (παράνομη) NAVTEX 0959/19 και την ίδια ακριβώς ημέρα και ώρα και στον ίδιο χώρο το ΠΝ πρόκειται να πραγματοποιήσει δικές του ασκήσεις, όπως έχουμε ήδη αναφέρει.Όπως αναφέρει ο Τούρκος αναλυτής Ceyhun Booth: «Υπάρχει αύριο μεγάλη πιθανότητα να υπάρξουν εντάσεις αύριο μεταξύ 10:00 και 14:00 καθώς τουρκικές και ελληνικές ναυτικές δυνάμεις θα βρεθούν στον ίδιο χώρο».Μάλιστα ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Ελλάδα έσπευσε να προαναγγείλει τις ασκήσεις της μετά την εμφάνιση του Ρ.Τ.Ερντογάν μπροστά από χάρτη που παρουσιάζει τη «γαλάζια πατρίδα» των Τούρκων, λέγοντας πως αποτελεί μια κίνηση πανικού.Saat verip uyardı! Türkiye ve Yunanistan karşı karşıya gelecekhttps://t.co/oh2D9SUwx1— Yeni Akit Gazetesi (@yeniakit) 3 Σεπτεμβρίου 2019«Πρώτα απ΄όλα πρέπει να τονιστεί ότι τέτοιες ασκήσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν. Αυτό όμως που είναι σημαντικό, είναι ότι η Ελλάδα ανακοίνωσε την πραγματοποίηση ασκήσεων στην περιοχή αμέσως μετά την εμφάνιση του προέδρου μας Ερντογάν μπροστά από το χάρτη με την γαλάζια πατρίδα», λέει ο Ceyhun Booth για να συνεχίσει:«Η δεύτερη διάσταση της όλης υπόθεσης είναι ότι όλη αυτή η δραστηριότητα θα εξελιχθεί γύρω από το νησί Καστελλόριζο. Το τελευταίο είναι προβληματική περιοχή και θα παραμείνει προβληματική και στο μέλλον. Επομένως, για ποιο λόγο πήραν αυτή την απόφαση; Η Τουρκία παρά τις προκλήσεις των Ελληνοκυπρίων και στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει σταθερή στις θέσεις της. Έχει εξηγήσει ότι θα συνεχίσει τις γεωτρήσεις της. Η Ελλάδα θέλει να τις σταματήσει αλλά δεν μπορεί γιατί δεν έχει την δύναμη στο Ναυτικό που έχουμε εμείς. Έτσι δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν», συμπληρώνει.Υπενθυμίζεται πως η Τουρκία τη Δευτέρα δέσμευσε και πάλι μεγάλη περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου και νότια του νησιού για πραγματοποίηση άσκησης και την Τετάρτη, ενώ 4-5 Σεπτεμβρίουπραγματοποιεί νέα ναυτική άσκηση βορειοδυτικά της Πάφου κοντά στο σημείο της παράνομης γεώτρησης του Fatih.Στις 5 Σεπτεμβρίου υπάρχει μια ακόμη προγραμματισμένη τουρκική άσκηση νότια της Κύπρου (NAVTEX 930/19) εκεί που πραγματοποιεί παράνομες έρευνες το σεισμογραφικό BARBAROS.Η τουρκική NAVTEXTURNHOS N/W: 0943/19MEDITERRANEAN SEANAVAL TRAINING, ON 04 SEP 19 FROM 1000Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;33 47.18 N – 028 47.17 E33 55.02 N – 028 54.63 E33 48.78 N – 029 04.05 E33 40.94 N – 028 56.59 ECAUTION ADVISED.H Ελληνική NAVTEXIRAKLEIO RADIO NAVWARN 468/19SOUTH EAST KRITIKO SEA.IERAPETRA SEA.FIRING EXERCISE.FROM 041000 UTC TO 041500 UTC SEP 19IN AREA BOUNDED BY:33-47,18N 028-47,17E33-55,02N 028-54,63E33-48,78N 029-04,05E33-40,94N 028-56,59ECAUTION ADVISED.CANCEL THIS MSG 041600 UTC SEP 19