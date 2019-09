periergaa

Ανεξήγητη έκλαμψη της μαύρης τρύπας στο κέντρο του Γαλαξία | Διαστημικά νέα #4Παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη υπέρυθρη έκλαμψη που έχει ανιχνευθεί ποτέ στην περιοχή της μαύρης τρύπας στο κέντρο του Γαλαξία μας. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδεύουμε στη γειτονιά της μαύρης τρύπας για να γνωρίσουμε τις πιθανές αιτίες της έκλαμψης. Περιμένω τις εντυπώσεις σας στα σχόλια! Δείτε επίσης: 1. Η μελέτη του Tuan Do και των συναδέλφων του σχετικά με την έκλαμψη: https://ift.tt/2Kreg3r 2. Άρθρο του Universe Today για το γεγονός: https://ift.tt/2MgJKLv 3. Η μελέτη για τη βαρυτική μετατόπιση προς το ερυθρό του αστέρα S2: https://ift.tt/2LvUTbC 4. Άρθρο του Nature για τον αστέρα S2: https://ift.tt/2mJitTh 5. Άρθρο για την προσέγγιση του νέφους G2 στη μαύρη τρύπα: https://ift.tt/2ZJpjOo 6. Ο Τοξότης Α* συνεχίζει να εμφανίζει αυξημένη δραστηριότητα: https://ift.tt/31teKM8 https://ift.tt/2YUrSNk Περιγραφή:: Ταξίδια στο διάστημα! Μικρά βίντεο σχετικά με την αστροφυσική και τις θετικές επιστήμες. Ανεξήγητη έκλαμψη της μαύρης τρύπας στο κέντρο του Γαλαξία | Διαστημικά νέα #4