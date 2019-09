2019-09-08 13:09:57

Ψαρευοντας μεσονερα και στον αφρο



Οτι ψαρεμα και να κανουμε παντα ειναι να βρεθουμε στην καταλληλη στιγμη ,ψαρεματα που μενουν και τα θυμομαστε ψαρεματα που θα μας ευχαριστησουν ,τα ψαρια που θα φτασουν και για εμας και για φιλους και μη,και ομως παντα τελειωνει αυτη η απιθανη μερα στη θαλασσα κανοντας μας να σκεφτομαστε για την επομενη φορα ,να ειστε ολοι καλα σας ευχαριστω που παρακολουθειτε τα βιντεο μας εχετε την καλημερα μας,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

