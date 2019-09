2019-09-09 16:19:49

GUESS MY AGE: Πρεμιέρα,απόψε, Δευτέρα ,στις 23.00 ,μέσα από τον ΣΚΑΪ.



Είσαι καλός στο να υπολογίζεις την ηλικία των άλλων; Διαθέτεις παρατηρητικότητα, οξυδέρκεια και διαίσθηση; Αν ναι, τότε μπορείς να κερδίσεις 50.000€, αρκεί να μαντέψεις την ηλικία επτά αγνώστων! Απόψε στις 23.00 ξεκινά στον ΣΚΑΪ το νέο ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι, «Guess My Age», με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα.



Το «Guess My Age», μέχρι και την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, την πρώτη εβδομάδα λανσαρίσματός του, θα προβάλλεται καθημερινά στις 23.00. Από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, θα ενταχθεί στην απογευματινή ζώνη και την σταθερή του ώρα, και θα προβάλλεται καθημερινά (Δευτ. – Παρ.) στις 17.45.



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ