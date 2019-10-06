2019-10-06 22:16:30
Φωτογραφία για Στα αναλόγια της Πόλης
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ, ΔΟΞΑΣΜΕΝΟΥΣ, ΣΕ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΚΜΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΘΡΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ.
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