Σουηδία: Το Νόμπελ Φυσικής του 2019 στους Τζέιμς Πίμπλς, Μισέλ Μαγιόρ και Ντιντιέ Κελόζ για «τις θεωρητικές του ανακαλύψεις στη φυσική κοσμολογία».



Ανακηρύχθηκαν οι νικητές του φετινού βραβείου Νόμπελ Φυσικής. Δύο ελβετοί επιστήμονες, ο Μισέλ Μαγιόρ, ο Ντιντιέ Κελόζ και ο καναδοαμερικανός επιστήμονας Τζέιμς Πίμπλς τιμήθηκαν σήμερα στη Στοκχόλμη από τη Βασιλική Ακαδημία της Σουηδίας για το έργο της ζωής τους πάνω στην εξέλιξη του Σύμπαντος, αλλά και τη θέση της Γης σε αυτό.



Ειδικότερα, το Νόμπελ Φυσικής για το 2019 απονέμεται κατά το ένα ήμισυ στον Τζέιμς Πίμπλς για «τις θεωρητικές του ανακαλύψεις στη φυσική κοσμολογία» και το άλλο μισό το μοιράζονται ο Μισέλ Μαγιόρ και ο Ντιντιέ Κελόζ για «την ανακάλυψη ενός εξωπλανήτη σε τροχιά γύρω από ένα αστέρι ηλιακού τύπου».



The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.”



