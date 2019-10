medlabgr

Ο αμερικανό-βρετανός επιστήμονας Δρ Πίτερ Σκοτ Μόργκαν διαγνώστηκε προ διετίας με τη νόσο του κινητικού νευρώνα κι οι γιατροί του έδωσαν μόνον δύο χρόνιαΈνα διαφορετικό τρόπο βρήκε ένας επιστήμονας που πάσχει από μια σπάνια, ανίατη, εκφυλιστιική νόσο για να μην πεθάνει, επέλεξε να μεταμορφώνεται σταδιακά σ' έναν πλήρες cyborg-,το πρώτο στον κόσμο.Ο αμερικανό-βρετανός επιστήμονας Δρ Πίτερ Σκοτ Μόργκαν διαγνώστηκε προ διετίας με τη νόσο του κινητικού νευρώνα κι οι γιατροί του έδωσαν μόνον δύο χρόνια ζωής. Έτσι αποφάσισε να συνεργαστεί με πρωτοπόρους στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και να μεταμορφωθεί σε ένα cyborg -διαδικασία που ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο.Dr Peter B Scott-Morgan@DrScottMorganTHIS IS MY LAST POST as Peter 1.0. Tomorrow I trade my voice for potentially decades of life as we complete the final medical procedure for my transition to Full Cyborg, the month I was told statistically I would be dead. I'm not dying, I'm transforming! Oh, how I LOVE Science!!!5015:57 μ.μ. - 9 Οκτ 2019Πληροφορίες και απόρρητο για τις Διαφημίσεις του Twitter190 άτομα συζητούν σχετικά με αυτόΈνα ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο επιτρέπει στον 61χρονο γιατρό να κάθεται ή να σηκώνεται, ενώ οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα εξελιγμένο σύστημα που θα του επιτρέπει να ελέγχει με τα μάτια του ένα άβαταρ που θα μιλά με τη δική του φωνή.Η ίδια ομάδα, ορισμένα μέλη της οποίας είχαν συνεργαστεί και με τον διάσημο αστροφυσικό Στίβεν Χόκινγκ, δημιούργησαν και ένα άλλο πρωτοποριακό αμαξίδιο για τον επιστήμονα -cyborg, που θα περιλαμβάνει ένα λάπτοπ, έναν ανιχνευτή κινήσεων των οφθαλμών κι άλλες λειτουργίες.Παράλληλα ο δρ Μόργκαν έχει ήδη υποστεί αλλαγές στις σωματικές του λειτουργίες: Τρέφεται μέσω σωλήνα, ενώ στο κορμί του έχουν προσαρμοστεί ένας σάκος κολοστομίας κι ένας καθετήρας. Στο τελευταίο στάδιο της μεταμόρφωσής του, την εβδομάδα που μας πέρασε, ο 61χρονος γιατρός υπεβλήθη σε λαρυγγεκτομή – για να μην κινδυνεύσει με ασφυξία από την εισρόφηση τροφών, υγρών και σάλιου στους πνεύμονες.Έχασε όμως έτσι τις φωνητικές του χορδές και αναγκάστηκε να περάσει δεκάδες ώρες σε στούντιο ηχογραφώντας τη φωνή του, για να μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να συναρμολογήσει μια μηχανική προέλευσης ρομποτική φωνή. Λίγο πριν μπει στο χειρουργείο ανέφερε σε ανάρτησή του: «Αυτή είναι η τελευταία μου ανάρτηση ως Πίτερ 1.0. Αύριο θα ανταλλάξω τη φωνή με δεκαετίες πιθανώς ζωής καθώς ολοκληρώνουμε την τελική ιατρική διαδικασία για τη μεταμόρφωσή μου σε πλήρες cyborg το μήνα που μού είχαν πει ότι θα πέθαινε βάσει στατιστικών στοιχείων. Να, όμως, που δεν πεθαίνω, αλλά μεταμορφώνομαι. Ω, πόσο λατρεύω την επιστήμη!»Ένα διαφορετικό τρόπο βρήκε ένας επιστήμονας που πάσχει από μια σπάνια, ανίατη, εκφυλιστιική νόσο για να μην πεθάνει, επέλεξε να μεταμορφώνεται σταδιακά σ' έναν πλήρες cyborg-,το πρώτο στον κόσμο.Jerry Overton@JerryAOverton.@SueDorrington2 knows how to throw a party! @OxoTowerWharf was right on the water, @sugarfilmsuk filmed @DrScottMorgan, and @DXCTechnology provided cool tech. #ArtMND40.214:44 μ.μ. - 7 Οκτ 2019Πληροφορίες και απόρρητο για τις Διαφημίσεις του TwitterΔείτε άλλα Tweet του χρήστη Jerry Overton