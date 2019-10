Xάρτης των δουλεμπόρων

Ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση με το μεταναστευτικό στη Σάμο, καθώς τη νύχτα ξέσπασαν στο Βαθύ άγρια επεισόδια ανάμεσα σε Σύρους και Αφγανούς.

Μάλιστα η κατάσταση είναι τόσο έκρυθμη που όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Γιώργος Στάντζος σήμερα δεν λειτούργησαν σχολεία. «Αναγκαστήκαμε σήμερα να κλείσουμε πάνω από δέκα σχολεία -παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια- που γειτνιάζουν με το ΚΥΤ γιατί δεν ξέραμε ποια θα ήταν η εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο κ.Στάντζος μιλώντας στο Gr Times είπε πως συγκάλεσε σύσκεψη χθες στη 1.00 τα μεσάνυχτα, στην οποία παρέστησαν ο αστυνομικός διευθυντής, ο λιμενάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου, ο στρατιωτικός διοικητής και η διοικήτρια του ΚΥΤ, όσο τα γεγονότα ήταν σε εξέλιξη. Μάλιστα τόνισε πως πλέον αναμένει την επιτόπια επίσκεψη της πολιτικής ηγεσίας. Πρόκειται να έρθει ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.Ελευθέριος Οικονόμου. Από χθες είμαστε σε τακτική επαφή, όπως και με τον κ.Χρυσοχοϊδη.

Παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του «Δεν γίνεται να μαχαιρώνονται στο κέντρο της Σάμου, με ανοιχτά μαγαζιά, μέσα στον κόσμο. Αναγκαστήκαμε σήμερα να κλείσουμε πάνω από δέκα σχολεία -παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια- που γειτνιάζουν με το ΚΥΤ γιατί δεν ξέραμε ποια θα ήταν η εξέλιξη» επισημαίνει ο κ.Στάντζος.«Στο Βαθύ οι μετανάστες έκαναν εξέγερση -Πλησίαζαν στην πόλη»

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Γιώργος Στάντζος κατήγγειλε επίσης πως στο ΚΥΤ στο Βαθύ το βράδυ της Δευτέρας έγινε «εξέγερση και η φωτιά είναι μέρος της εξέγερσης. Εδώ πλήθος αιτούντων άσυλο έχει βρει καταφύγιο στο κέντρο της πόλης Βαθύ. Έχουμε 7000 μόνιμους κατοίκους και 5700 πρόσφυγες», είπε ο κ.Στάντζος.



«Πρέπει άμεσα να μεταφερθούν μετανάστες και πρόσφυγες από το νησί σε άλλα μέρη. Έχουμε ξεπεράσει νομίζω το εκρηκτικό μείγμα. Υπάρχει αναφορά ότι το χθεσινό επεισόδιο με τους Σύρους και τους Αφγανούς έχει να κάνει με αντιστοίχιση στην σύρραξη λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων στη Συρία. Αν αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν συνεχώς εκτός ελέγχου, δεν ξέρω μέχρι πότε θα κρατήσει την ψυχραιμία του ο κόσμος. Οι περισσότεροι πίνουν πολύ και δημιουργούν επεισόδια», πρόσθεσε.



Μάλιστα ανέφερε πως «νεαροί μετανάστες επιχείρησαν με τον ανάλογο εξοπλισμό να κατέβουν στην πόλη με ξύλα και πέτρες στα χέρια. Οι δυνάμεις της αστυνομίας τους απώθησαν μια-δυό φορές και μετά έβαλαν τη φωτιά. Ήταν κομμάτι σεναρίου που ξετυλίχθηκε».



«Ζούμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Απαιτούμε να φύγει όλος αυτός ο πληθυσμός από το νησί» πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι από τους περίπου 6.000 μετανάστες και πρόσφυγες στη Σάμο το 28% είναι Σύροι, το 28% Αφγανοί και οι άλλοι από διάφορες εθνικότητες.



«Αν είχαμε μποφόρ χθες το Μάτι δεν θα ήταν τίποτα μπροστά μας»



Οι κάτοικοι στο Βαθύ ήταν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους, καθώς η χθεσινή φωτιά δεν εξαπλώθηκε, καθώς όπως ανέφερε ο κ.Στάντζος αν είχε μποφόρ, το Μάτι δεν θα ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό που θα συνέβαινε εκεί. «Το ΚΥΤ έχει δυναμική 650 ατόμων. Οι υπόλοιποι είναι σκορπισμένοι περιμετρικά σε φαβέλες, σε μια δασική έκταση γεμάτη πεύκα. Έχουν λεηλατήσει περιουσίες, σκεπές, πορτοπαραθυρόφυλλα. Αν χθες είχαμε πάνω από 5 μποφόρ, το Μάτι μπροστά μας δεν θα ήταν τίποτα. Έσκαγαν συνεχώς γκαζάκια μέσα στις σκηνές».



Το υπ. Εσωτερικών θα συνδράμει τον δήμο Ανατολικής Σάμου



Υπενθυμίζεται πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος με τον Δήμαρχο κ. Γιώργο Στάντζο την προηγούμενη εβδομάδα. Από την πλευρά του ο υπουργός τόνισε πως η πολιτεία θα συνδράμει στην επίλυση των προβλημάτων και αναμένει κοστολογημένη έκθεση για θέματα που αφορούν στην ύδρευση, τη διαχείριση των απορριμμάτων και τον μηχανολογικό εξοπλισμό.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΚΟΥΛΗ, ΚΟΥΛΗ, ΤΟ’ ΜΑΘΕΣ ΤΟ ΝΕΟ; 11+6 ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ!

Μπορεί η τουρκική πολεμική αεροπορία να έχει εμπλακεί στην εισβολή στην βορειοανατολική Συρία, αλλά δεν παραλείπει τις… καθιερωμένες εδώ και χρόνια προκλήσεις στο Αιγαίο, για να μην… ξεψαρώνουν και να μην… κακομαθαίνουν οι Κούληδες.



Έτσι, 8 τουρκικά F-16 –εκ των οποίων τα μισά ήταν οπλισμένα- κι ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος έκαναν κόσκινο τους ουρανούς του Αιγαίου μας (;) την Δευτέρα, προχωρώντας ανενόχλητα σε έντεκα (11) παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου και σε έξι (6) παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.



Οι δε Κούληδες, εξακολουθούν να σφυρίζουν αδιάφορα και να λένε πως… ψιχαλίζει, ενώ ο Πασάς τους φτύνει κατάμουτρα!

ΙΔΟΥ ΟΙ «ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ: «ΠΡΟΣΦΥΓΑΚΙΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΣΑΝ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΨΑΝ ΟΜΟΕΘΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για ρατσιστικές επιθέσεις, τις οποίες ψάχνουν εναγωνίως οι… φίλοι μας οι «αλληλέγγυοι» Ενέδρα σ’ έναν 30χρονο ομοεθνή τους έστησαν πέντε «προσφυγάκια» από το Μπαγκλαντές, στην Νέα Μανωλάδα Ηλείας. Τα «προσφυγάκια» γνώριζαν ότι ο ομοεθνής τους μόλις είχε πληρωθεί από την εργασία του και είχε πάνω του χρήματα, τον περικύκλωσαν και απαίτησαν να τους τα δώσει. Όταν εκείνος αρνήθηκε και προέβαλε αντίσταση, ένας από τους ληστές τον μαχαίρωσε στον ώμο, οι δε υπόλοιποι άρπαξαν από τις τσέπες του 1.000 ευρώ, τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητούνται από την Αστυνομία.



Να τους χαίρονται οι «συμπαραστάτες» και «αλληλέγγυοι», εσωτερικού κι εξωτερικού!



/ethnikismos.net

ΙΔΟΥ ΟΙ «ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ» ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ: «ΠΡΟΣΦΥΓΑΚΙ» ΞΥΛΟΚΟΠΗΣΕ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΜΟΕΘΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ

Η παρακάτω είδηση είναι εξαιρετικά αφιερωμένη σε «συμπαραστάτες» και «αλληλέγγυους», που αναζητούν επισταμένως ρατσιστικές επιθέσεις και δολοφονίες, για να τις χρεώσουν στους Έλληνες εθνικιστές…



Ένας 58χρονος αλλοδαπός (αγνώστου προελεύσεως, καθώς η Αστυνομία έχει πάρει αυστηρές εντολές από τους Κούληδες να μην αποκαλύπτει τις εθνικότητες αλλοδαπών δραστών κακουργημάτων, για να μην γίνουν οι Έλληνες… ρατσιστές), συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου 12 Οκτωβρίου, στην Σπάρτη, γιατί δολοφόνησε 52χρονο ομοεθνή του.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τις πρώτες πρωινές ώρες σε οικία στη Σπάρτη, «ο 58χρονος επιτέθηκε σε 52χρονο ομοεθνή και συγκάτοικό του, έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι και το πρόσωπο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ο θάνατος του 52χρονου διαπιστώθηκε το πρωί της ιδίας ημέρας από τους υπόλοιπους συγκατοίκους του».



Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΣΑΜΟ! (ΒΙΝΤΕΟ)



Στις φλόγες παραδόθηκε πριν από λίγες ώρες μέρος του hot spot της Σάμου.



Όμως, η «φωτιά» είχε ανάψει από το απόγευμα, όταν –αλήτες «αλληλέγγυοι»!- εθνοτικές ομάδες Αφγανών και Σύριων συγκρούστηκαν άγρια στο κέντρο της πόλης, με ρόπαλα και μαχαίρια, σκορπώντας τον τρόμο στους ιθαγενείς, που έτρεχαν να σωθούν!



Αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των σκληρών ρατσιστικών επεισοδίων, ήταν ο τραυματισμός τριών Σύριων με μαχαίρια, και η μεταφορά τους στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύονται.

Ακολούθησε η μεταφορά και η γενίκευση των πρωτοφανών ρατσιστικών επεισοδίων εντός του καταυλισμού και η επέμβαση της Αστυνομίας, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων. Λίγη ώρα μετά, μέσα στον καταυλισμό, ξέσπασε η φωτιά, η οποία ετέθη υπό μερικό έλεγχο γύρω στις 1:30, ενώ εκτίμηση των ζημιών και των καταστροφών –τις οποίες θα πληρώσουν και πάλι οι Έλληνες φορολογούμενοι!- γίνεται από το πρωί.



Το hot spot της Σάμου είναι η δεύτερη «Μόρια», καθώς χωράει χίλιους και διαμένουν πάνω από 6.000 «προσφυγάκια».

Τώρα τους κτίζουμε και χωριά! – Προμήθεια 800 οικίσκων για λάθρο ύψους €10 εκατ. στο ΓΕΝ



Με χθεσινή απόφαση του υπαρχηγού ΓΕΝ, υποναύαρχου Γεωργίου Καμπουράκη ανακηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου.

Ολοκληρώνεται η προμήθεια 800 οικίσκων από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, έναντι του ποσού των 10 εκατ ευρώ, που προορίζονται για “αποθήκευση και μελλοντική χρήση σε δομές φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών”.



Με χθεσινή απόφαση του υπαρχηγού ΓΕΝ υποναύαρχου Γεωργίου Καμπουράκη ανακηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου και η μεγάλη αυτή προμήθεια για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εισέρχεται στην τελική της φάση.



Ειδικότερα, μετά την αποδοχή του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της και την απόρριψη των προσφορών των υπόλοιπων 7 εταιρειών, που συμμετείχαν στην διαγωνιστική διαδικασία, προσωρινός ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε η ένωση εταιρειών “ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.-SHELTER Α.Β.Ε.Ε.”. Η οικονομική προσφορά της συγκεκριμένης ένωσης εταιρειών ανέρχεται στο ποσό των 8.068.820,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή αλλιώς 10.005.336,80 ευρώ με ΦΠΑ.



Η προμήθεια αφορά σε δύο τύπους οικίσκων (container) των 25τ.μ., που πρόκειται να αποθηκευτούν σε στρατόπεδα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, με τις τεχνικές προδιαγραφές τους να έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη του διαγωνισμού, που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2019. Ο οικίσκος διοίκησης τύπου Α διαθέτει δύο χώρους διοικητικής χρήσης ίσου εμβαδού και ένα w.c και ο οικίσκος διαμονής τύπου Β δύο κοιτώνες, έναν χώρο κουζίνας και ένα w.c.

Στο πλαίσιο αυτό, 280 οικίσκοι (260 τύπου Α και 20 τύπου Β) θα αποθηκευτούν στο στρατόπεδο Λεβαντή στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, έδρα του 723 Τάγματος Μηχανικού. Στο στρατόπεδο Μπουγά στη Λάρισα, που εδρεύει η 32η Μοίρα Πεδινού Πυροβολικού Πεζοναυτών, θα αποθηκευτούν 200 οικίσκοι(180 τύπου Α και 20 τύπου Β) και στο στρατόπεδο Τζήμα στην ίδια πόλη 100 οικίσκοι τύπου Β. Στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι θα μεταφερθούν 220 οικίσκοι(200 τύπου Α και 20 τύπου Β).



Σύμφωνα με τα οριζόμενα, οι υπό προμήθεια οικίσκοι για τη στέγαση μεταναστών και προσφύγων σε δομές φιλοξενίας θα πρέπει να είναι καινούργιοι πρόσφατης κατασκευής τελευταίων 12 μηνών και θα παραδοθούν εντός 40 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. “Οι οικίσκοι θα είναι καινούργιοι (όχι μεταχειρισμένοι) και θα παραδοθούν έτοιμοι για χρήση με ολοκληρωμένα τα Η/Μ δίκτυα (Αποχέτευση-Υδρευση-Ηλεκτρολογικά) μέχρι το περίγραμμά τους, με αναμονές έτοιμες για τη σύνδεση με τα αντίστοιχα δίκτυα (εργασίες τρίτων). Οι οικίσκοι θα έχουν απλή μορφή, θα είναι μονώροφοι, με δυνατότητα στοίβασης σε διώροφη διάταξη και ενιαία μεταφερόμενοι σε επικαθήμενα τροχοφόρα οχήματα”.



Οι οικίσκοι θα έχουν 2 δίφυλλα ανοιγόμενα παράθυρα(ένα για κάθε δωμάτιο) και 1 επάλληλο παράθυρο μπάνιου, 1 πόρτα εισόδου και 3 εσωτερικές ενώ στα κοντέινερ τύπου Β θα υπάρχει επάλληλο παράθυρο στον χώρο της κουζίνας και όλα τα παράθυρα θα έχουν σταθερή σίτα. Στην κουζίνα θα υπάρχει νεροχύτης και ντουλάπια δαπέδου και κρεμαστά ενώ θα υπάρχει πρόνοια για εγκατάσταση ψυγείου και ηλεκτρικής κουζίνας. Οσον αφορά στο λουτρό, “θα τοποθετηθούν λευκά είδη υγιεινής αρίστης ποιότητας”. Στους οικίσκους διοίκησης “λεκάνη δαπέδου χαμηλής πιέσεως, ευρωπαϊκού τύπου από πορσελάνη” και στους οικίσκους διαμονής “λεκάνη από πορσελάνη ανατολικού/ασιατικού τύπου α’ ποιότητας”.

Πηγή: protothema.gr (Μανόλης Γαλάνης)

