Για τις Βρυξέλλες αναχωρεί σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς έχει προσκληθεί να συμμετάσχει αύριο στην Προπαρασκευαστική Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο κ. Τσίπρας, παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει σε διαφορετική πολιτική ομάδα (Ευρωπαϊκή Αριστερά) έλαβε για πρώτη φορά σχετική πρόσκληση στις αρχές του 2016, με αφορμή το μεγάλο «ξέσπασμα» του προσφυγικού και με επιχείρημα την πρωθυπουργική του ιδιότητα. Έκτοτε, συμμετείχε σε όλες τις Προπαρασκευαστικές Συνόδους του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος οι οποίες, ως γνωστόν, γίνονται την παραμονή των Συνόδων Κορυφής της Ε.Ε.Όπως αποδεικνύεται πάντως, η πρόσκληση είναι… διαρκείας, καθώς εστάλη εκ νέου στο γραφείο του κ. Τσίπρα, παρότι δεν είναι πλέον Πρωθυπουργός. Τούτο σημαίνει ότι οι ηγέτες των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών δεν συμμερίσθηκαν ούτε αυτή τη φορά τις αντιδράσεις της Φώφης Γεννηματά (το ΚΙΝΑΛ είναι μέλος της ομάδας), δείχνοντας ότι θεωρούν «παίκτη» τον Αρχηγό της ελληνικής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πέραν τούτου, προσδίδουν στον κ. Τσίπρα και το ρόλο του «γεφυροποιού» ανάμεσα στις ευρω-ομάδες των Σοσιαλιστών και της Αριστεράς, προκειμένου να βρίσκονται κοινοί βηματισμοί σε μείζονος σημασίας θέματα.Η Σύνοδος των Σοσιαλιστών θα ασχοληθεί με την σημαντική ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Πέμπτης και της Παρασκευής, που περιλαμβάνει: Το προσφυγικό, τη διεύρυνση, τις εξελίξεις μετά την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.Κατά τις πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας θα παρέμβει, μεταφέροντας τις θέσεις του κόμματός του, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε δύναμη δεύτερο κόμμα στην Ευρωπαϊκή Αριστερά και στους Σοσιαλιστές και, δεν θα περιοριστεί στον ρόλο του «παρατηρητή».Συνάντηση με Ζ. Κλ. Γιούνκερ και ομιλίαΜε αφορμή την παραμονή του στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιήσεις σημαντικές συναντήσεις. Όπως:Σήμερα με τον απερχόμενο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.Αύριο με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ-Μαρία Σασόλι, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τα προεδρεία των Ευρωομάδων της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και των Πρασίνων.Αύριο το απόγευμα επίσης θα συμμετάσχει στο ετήσιο φόρουμ State of Europe που διοργανώνει το think tank «Friends of Europe».Ηλεκτρονική εγγραφή νέων μελώνΕντός των συνόρων, εν τω μεταξύ, τέθηκε χθες σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα «isyriza.gr» για την εγγραφή νέων μελών. Τα «εγκαίνια» έκανε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας από την Αχαϊα, παρουσιάζοντας στο ακροατήριο την πλατφόρμα μέσω... του δικού του κινητού τηλεφώνου, καλώντας τους δημοκρατικούς-προοδευτικούς πολίτες και, ιδιαίτερα τους νέους, «να πάρουν τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους».Η καμπάνια θα είναι τρίμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας, με ορίζοντα το συνέδριο που θα συζητήσει και αποφασίσει τον «μετασχηματισμό» του ΣΥΡΙΖΑ σε κόμμα του δημοκρατικού-προοδευτικού χώρου. «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι οι πεφωτισμένοι, δεν είναι τα στελέχη του, δεν είμαι εγώ, είστε εσείς», έχει πει χαρακτηριστικά, με αφορμή και την καμπάνια. Κομματικά στελέχη αναφέρουν ότι οι πρώτες εγγραφές μετά τις εκλογές του Ιουλίου άγγιξαν τα 10.000 νέα μέλη.Α. Τσίπρας: Θα τα πω με ονόματα και διευθύνσεις Όσο για την… μίνι αναταραχή που προκάλεσαν δηλώσεις κομματικών στελεχών, όπως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν έτοιμος να κυβερνήσει το ΄15 (από Νίκο Βούτση) ή ότι κακώς έγινε Υπουργός Οικονομικών ο Γιάνης Βαρουφάκης (από Γιάννη Δραγασάκη) και άλλες παρεμφερείς, το κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να εκτονώνεται. Σχετική συζήτηση αναμένεται να γίνει στην Πολιτική Γραμματεία την Παρασκευή. Οι υπέρμαχοι της κριτικής για την τετραετή διακυβέρνηση κατεβάζουν τους τόνους, καθώς από τον «κόσμο» του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν αντιδράσεις για τη χρονική στιγμή που εκδηλώνεται.Ο κ. Τσίπρας πάντως έστειλε άλλο ένα μήνυμα… εντός κι εκτός κόμματος, τονίζοντας σε συνέντευξή του στο τοπικό Ionian TV: «Όλοι θέλουν να γράψουν κι ένα βιβλίο για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2015. Ίσως κάποια στιγμή ο βασικός πρωταγωνιστής, εγώ, να αισθανθώ την ανάγκη να τοποθετηθώ με ονόματα και διευθύνσεις» «The New Daily Mail»