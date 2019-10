tinanantsou.blogspot.gr

Η Margaret Burbidge στο Dallas τον Φεβρουάριο του 1964Η Αμερικανίδα (που γεννήθηκε στην Βρετανία στις 12/8/1919) αστρονόμος Margaret Burbidge αφιέρωσε την επιστημονική της έρευνα στην κατανόηση της ύλης των άστρων και των διεργασιών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό τους. Ήταν η πρώτη γυναίκα διευθύντρια του Βασιλικού Αστεροσκοπείου Γκρίνουιτς, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Αστρονομικής Εταιρείας (AAS) και η πρώτη γυναίκα διευθύντρια του Κέντρου Αστροφυσικής και Διαστημικών Επιστημών (CASS) στο Σαν Ντιέγκο, που συμμετείχε στην κατασκευή μερικών οργάνων του Διαστημικού Τηλεσκοπίου Hubble. Διετέλεσε καθηγήτρια αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο από το 1962 έως το 1988.Η επιστημονική καριέρα της Burbidge ξεκίνησε σε μια εποχή που οι γυναίκες στην ουσία ήταν αποκλεισμένες από τις επιστήμες. Κι όμως σήμερα, ανήκει στην ομάδα των μεγάλων ερευνητών που μεταμόρφωσαν την αστρονομία κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα σε έναν από τους σημαντικότερος κλάδους της φυσικής. Η Burbidge θεωρείται από τους πρωτοπόρους στην φασματική μελέτη των άστρων και η έρευνά της βοήθησε στην κατανόηση της σύστασης των άστρων. Ασχολήθηκε με την πυρηνοσύνθεση στα άστρα, την διαδικασία με την οποία σχηματίζονται στο εσωτερικό των άστρων οι πυρήνες των βαρύτερων στοιχείων του περιοδικού πίνακα. Η Burbidge είναι επίσης γνωστή για έρευνά της σχετικά με τα κβάζαρ. Συνέβαλλε στον καθορισμό της απόστασης, της λαμπρότητας και των φυσικών διεργασιών στο εσωτερικό τους.Την δεκαετία του 1950 οι επιστήμονες προσπαθούσαν μεταξύ άλλων να κατανοήσουν την προέλευση των στοιχείων. Μεταξύ αυτών η Maria Goeppert Mayer και οι Harold Urey κ’ Hans Suess. Η Maria Mayer διατυπώνοντας το μοντέλο των φλοιών για τους πυρήνες των ατόμων έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της σταθερότητας των πυρήνων, ενώ οι Harold Urey και Hans Suess στην εργασία τους με τίτλο «Abundances of the Elements» διαπίστωναν ότι τα στοιχεία προέρχονται από τα άστρα. Αλλά η διαδικασία με την οποία σχηματίζονται τα στοιχεία στο εσωτερικό των άστρων παρέμενε άγνωστη.Η μνημειώδης δημοσίευση B2FHΈτσι, το 1957, η Burbidge μαζί με τον σύζυγό της, τον Geoffrey Burbidge και τους Willy Fowler και Fred Hoyle, δημοσίευσαν την εργασία με τίτλο «The Synthesis of the Elements in Stars» , στο περιοδικό Reviews of Modern Physics. Ήταν η πρώτη, και εξακολουθεί να είναι η πιο σημαντική εργασία που γράφτηκε ποτέ για το θέμα αυτό. Σ’ αυτή την κλασσική πλέον εργασία – συνήθως αναφέρεται ως B2FH, από τα αρχικά των συγγραφέων – περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα στο εσωτερικό των άστρων. Συνδέει επίσης την παρατηρησιακή αστρονομία με την θεωρητική και πειραματική πυρηνική φυσική.Ένα διάγραμμα από την ιστορική δημοσίευση B2FH των 108 σελίδων για την αστρική νουκλεοσύνθεσηΣυνεργάστηκε πολλές φορές με τον σύζυγό της, τον Fowler και τον Hoyle. Ας σημειωθεί το γεγονός ότι εκείνη και ο σύζυγός της είχαν γράψει την αρχική μορφή της εργασίας B2FH, της οποίας μόνο η τελική μορφή της διαμορφώθηκε από τους τέσσερις επιστήμονες. Το 1983 ο Fowler θα βραβευόταν με το Νόμπελ φυσικής «για τις θεωρητικές και πειραματικές του μελέτες των πυρηνικών αντιδράσεων που παίζουν σημαντικό ρόλο στον σχηματισμό των χημικών στοιχείων στο σύμπαν».Η Margaret Burbidge, ο William Fowler, ο Fred Hoyle και ο Geoffrey Burbidge στο Caltech περί το 1970.Η Burbidge αγωνίστηκε για την άρση των διακρίσεων κατά ή υπέρ των γυναικών στην επαγγελματική ζωή. Για παράδειγμα, το 1972 αρνήθηκε το βραβείο Annie J. Cannon από την Αμερικανική Αστρονομική Εταιρεία, διότι δινόταν μόνο σε γυναίκες, γεγονός που ανάγκασε την ΑΑS να αναθεωρήσει πολλά στερεότυπα.Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για την ζωή της Margaret Burbidge ΕΔΩ: https://ucsdnews.ucsd.edu/feature/trailblazing-astronomer-margaret-burbidge-turns-100-years-old και ΕΔΩ: https://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/happy-birthday-margaret-burbidge/Δείτε το σχετικό βίντεο:Πηγή:https://physicsgg.me/