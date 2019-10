2019-10-21 17:00:48

Με πλήρη αυτοπεποίθηση ανέβηκε στη σκηνή του The Final Four, το βράδυ της Κυριακής, η Εμμανουέλα Ζαμπετάκη. Η μόλις 16 ετών τραγουδίστρια κέρδισε αμέσως την προσοχή του Μιχάλη Χατζηγιάννη με το θάρρος σε αυτή την ηλικία να διεκδικήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το όνειρο της με τη συμμετοχή στο τάλεντ σόου του ΑΝΤ1. «Τι να πω… Έχω ανατριχιάσει… Δεν θα ‘θελα να είμαι τώρα στη θέση σας» σχολίασε η Ζέτα Μακρυπούλια απευθυνόμενη στην κριτική επιτροπή. Η Ελένη Φουρέιρα δεν έκρυψε, επίσης, τον ενθουσιασμό της και έσπευσε στη σκηνή για να κάνει μια θερμή αγκαλιά στην 16χρονη διαγωνιζόμενη.



Όταν, όμως, η νεαρή διαγωνιζόμενη προχώρησε στη «μονομαχία» προκειμένου να «κλέψει» την καρέκλα από την έτερη 16χρονη του The Final Four Βαρβάρα Αργυρού η ένταση, η αγωνία και τα… δάκρυα ανέβασαν το θερμόμετρο στο πλατό. Πιο συγκεκριμένα, η Ελένη Φουρέιρα δεν έκρυψε τη διαφωνία με την επιλογή αντιπάλου από την Εμμανουέλα με αποτέλεσμα στην ανακοίνωση του αποτελέσματος από την ψηφοφορία του κοινού να ξεσπάσει σε κλάματα!



